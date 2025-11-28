Evi yıkılan usta oyuncu huzurevine yerleşti: Son hali ortaya çıktı
Cennet Mahallesi'nin Ethem'i olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Zihni Göktay'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
3 yıl önce 45 yıllık eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan, yakın zamanda yapı güvenliği nedeniyle Fenerbahçe'deki evi yıkılan usta oyuncunun, huzurevinde kaldığı öğrenildi.
Huzurevi sakinlerine tek tek gül hediye ederek sürpriz yapan gençlerin paylaştığı videoda huzurevi sakinlerinden birinin de Zihni Göktay olduğu fark edildi.
O GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Göktay'ın huzurevinde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, kendisine çiçek veren gence teşekkür eden usta oyuncunun, 'Siz kendiniz çiçeksiniz' diyerek gençlere iltifat ettiği görüldü.
7 ay önce bir YouTube programına katılan Göktay, "Eşim Sevinç'i kaybettikten sonra duvarlar üstüme geliyor" sözleriyle yürek burkmuştu.