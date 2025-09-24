Elvis Presley'in evini satmaya kalktı! "Hayali şirket" oyunu bozuldu

Elvis Presley’in ünlü malikanesi Graceland'i sahte belgelerle satmaya kalkan bir kadın hapis cezası aldı. "Hayali şirket" kurarak dolandırıcılık yapan kadının planı ortaya çıktı.

Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'in ünlü malikanesi Graceland'i sahte satışla ele geçirmeye çalışan bir kadın, dört yıldan fazla hapis cezası aldı.

ABD'de yaşanan olayda, Missouri eyaletinden Lisa Jeanine Findley'in, sahte bir şirket ve sahte belgeler kullanarak malikaneyi ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

graceland.webp

"HAYALİ ŞİRKET"

Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'in 2023'teki vefatının ardından, Graceland'i kızı Riley Keough miras almıştı.

Ancak 2024'te, Naussany Investments adında gizemli bir şirket ortaya çıktı ve Lisa Marie Presley'in ölümünden önce malikaneyi teminat göstererek 3,8 milyon dolarlık bir kredi çektiğini ve ödemeyi yapmadığını iddia etti. Savcılar, bu şirketin tamamen Findley tarafından uydurulmuş bir "hayali şirket" olduğunu açıkladı.

elvis-presley-graceland-satis.jpg

54 yaşındaki Findley, sahte borç veren kişi gibi davranmak için birçok takma isim kullandı. Aileye, 2,85 milyon dolarlık bir ödeme yapmadığı takdirde Graceland'in haczedilip açık artırmaya çıkarılacağı tehdidinde bulundu. Hatta Kaliforniya'da sahte bir alacaklı talebi sundu, Tennessee'de sahte kredi belgeleri hazırladı ve yerel bir gazetede hacizli satış ilanı yayımladı.

Ancak bu büyük dolandırıcılık planı kısa sürede çöktü. Elvis Presley Enterprises, böyle bir kredinin hiç olmadığını duyurdu. Riley Keough'nun yasal işlemleri başlatmasıyla birlikte hakim, malikanenin satışını durdurdu.

elvis-presley.jpg

YALANI ORTAYA ÇIKTI HAPSE GİRDİ

Olayın ulusal basında gündeme gelmesinin ardından Findley, Keough'nun avukatlarına bu planı bir "Nijeryalı kimlik hırsızının" gerçekleştirdiğini iddia etti.

Ancak yetkililer, Findley'i tutukladı. Suçunu kabul eden Findley, dört yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

