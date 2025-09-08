Efsane oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti

Ünlü Alman oyuncu Horst Krause, 83 yaşında Potsdam-Mittelmark bölgesindeki bir huzurevinde yaşamını yitirdi.

Sıcak, samimi ve esprili kişiliğiyle milyonlarca izleyicinin kalbinde taht kuran Krause, özellikle “Polizeiruf 110” dizisindeki köy polisi karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra 2007-2022 yılları arasında yayınlanan Polizeihauptmeister Krause (Polis Başkomiser Krause) adlı dizide aynı karakterin özel hayatını konu alan hikayelerde izleyici ile buluştu.

90’ların pop yıldızı ömür boyu yasak aldığını açıkladı

LİYAKAT NİŞANI İLE ONURLANDIRILDI

Kariyeri boyunca hem Doğu Almanya döneminde hem de birleşmeden sonra pek çok film ve dizide rol alan Krause, 1993 yılında “Wir können auch Anders” (Başka türlü de yapabiliriz) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Alman Film Ödülü’nü kazandı.

Ünlü oyuncu Horst Krause, 2003’te “Schultze Gets the Blues” filmiyle Stockholm Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü, 2012 yılında ise Brandenburg Eyaleti Liyakat Nişanı ile onurlandırıldı.