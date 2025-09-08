90’ların pop yıldızı ömür boyu yasak aldığını açıkladı

90’ların pop yıldızı ömür boyu yasak aldığını açıkladı
Yayınlanma:
90’ların İngiliz pop yıldızı Kavana, 2007’de Loose Women programına sarhoş çıktığı için ömür boyu yasaklandığını itiraf etti.

1990’larda “I Can Make You Feel Good” şarkısıyla listelerde başarı yakalayan İngiliz pop yıldızı Kavana, alkolle yaşadığı zorlu mücadeleleri anlattığı yeni anı kitabı Pop Scars’ta, 2007 yılında TV programı Loose Women’dan ömür boyu yasaklandığını açıkladı.

Şarkıcı, programa çıkmadan önce kulisinde sarhoş olduğunu, hatta yayına dakikalar kala karşıdaki barda bulunduğunu itiraf etti.

"NE ZAMAN BİR ANI CANLANSA..."

Kavana, o gün yaşananları kitabında şu sözlerle aktardı:

"Loose Women’daki ‘performansım’la ilgili çok az şey hatırlıyorum. Ne zaman bir anı canlansa, o rahatsız edici düşünceyi bastırmak için bir yudum bira içiyordum."

Menajerinden aldığı acil mesajla durumdan haberdar olduğunu belirten Kavana, kendisine, "Artık seni asla programa almayacaklar. Loose Women’a ömür boyu yasaklandın" denildiğini belirtti.

kavana-pop-star.webp

Ünlü oyuncu yeni rolü için 31 kilo verdi: Artık böyle roller almayacağım!Ünlü oyuncu yeni rolü için 31 kilo verdi: Artık böyle roller almayacağım!

Program ekibinin, yayına dakikalar kala kendisini barda bulduğunu aktaran Kavana, canlı yayında sunucu Carol McGiffin’e "En son ne zaman biriyle birlikte oldun?" diye sorduğunu, kuliste ise yüksek sesle davranıp sürekli şarap istediğini ve herkesi yayından sonra bara davet ettiğini anlattı.

Görevliler tarafından stüdyodan çıkarılan şarkıcı, şoförün bile kendisini götürmek istemediğini söyledi.

Kavana, bugün o günleri geride bıraktığını belirterek, alkol bağımlılığıyla mücadelesinden önemli dersler çıkardığını vurguladı.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Magazin
Soruşturmanın ardından Manifest'ten ilk hamle!
Soruşturmanın ardından Manifest'ten ilk hamle!
Efsane oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti
Efsane oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti