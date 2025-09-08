90’ların pop yıldızı ömür boyu yasak aldığını açıkladı

1990’larda “I Can Make You Feel Good” şarkısıyla listelerde başarı yakalayan İngiliz pop yıldızı Kavana, alkolle yaşadığı zorlu mücadeleleri anlattığı yeni anı kitabı Pop Scars’ta, 2007 yılında TV programı Loose Women’dan ömür boyu yasaklandığını açıkladı.

Şarkıcı, programa çıkmadan önce kulisinde sarhoş olduğunu, hatta yayına dakikalar kala karşıdaki barda bulunduğunu itiraf etti.

"NE ZAMAN BİR ANI CANLANSA..."

Kavana, o gün yaşananları kitabında şu sözlerle aktardı:

"Loose Women’daki ‘performansım’la ilgili çok az şey hatırlıyorum. Ne zaman bir anı canlansa, o rahatsız edici düşünceyi bastırmak için bir yudum bira içiyordum."

Menajerinden aldığı acil mesajla durumdan haberdar olduğunu belirten Kavana, kendisine, "Artık seni asla programa almayacaklar. Loose Women’a ömür boyu yasaklandın" denildiğini belirtti.

Ünlü oyuncu yeni rolü için 31 kilo verdi: Artık böyle roller almayacağım!

Program ekibinin, yayına dakikalar kala kendisini barda bulduğunu aktaran Kavana, canlı yayında sunucu Carol McGiffin’e "En son ne zaman biriyle birlikte oldun?" diye sorduğunu, kuliste ise yüksek sesle davranıp sürekli şarap istediğini ve herkesi yayından sonra bara davet ettiğini anlattı.

Görevliler tarafından stüdyodan çıkarılan şarkıcı, şoförün bile kendisini götürmek istemediğini söyledi.

Kavana, bugün o günleri geride bıraktığını belirterek, alkol bağımlılığıyla mücadelesinden önemli dersler çıkardığını vurguladı.



