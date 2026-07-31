Eda Ece ve Kerem Bürsin AHBAP soruşturmasında ifade vermek için adliyede!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin de ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Geçtiğimiz günlerde Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu gibi ünlü isimler de adliyeye gelerek soruşturma kapsamında ifade vermişti.

İfadesini veren Eda Ece adliyeden ayrıldı. Çıkışta konuşan Ece, "Tanımıyorum (Haluk Levent'i) ve AHBAP’a hiç bağış yapmadım" dedi. (DHA)

"HAYATIMDA HİÇBİR ZAMAN AHBAP DERNEĞİNE BAĞIŞTA BULUNMADIM" DEMİŞTİ

Daha önce sosyal medya hesabından açıklama yapan Eda Ece şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımda hiçbir zaman AHBAP derneğine bağışta bulunmadım. Hiçbir organizasyonlarında yer almadım. Bağış topladıklarında yardım etmedim. Hiçbir paylaşımda halkı bağış yapmaya yönlendirmedim. Çünkü çok yakınım olan bir arkadaşım kendisinin başına gelen, yıllar öncesine dayanan şahsi olarak yaşadığı bir dolandırıcılığı, ve ona yapılan terbiyesizliği bana söylemişti ve bu nedenle hiçbir zaman tam olarak güvenemedim sevemedim. Uzak durdum. Kimsede bana gel demedi zaten. Ama insanlar değişebilir inancıyla karalayacak bir cümlede sarf etmedim amaç çok anlamlıydı ama şahsen katılmadım. Bu konuları zaten adalet inceliyor umarım doğru değildir çok üzücü."