Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say evlendi

Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile İstanbul’daki evinde sade bir törenle evlendi.

Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say, İstanbul’daki evinde düzenlenen sade bir törenle flüt sanatçısı Aslıhan And ile dünya evine girdi.

MAYIS AYINDA SANATÇI DOSTLARIYLA KUTLAMA YAPACAKLAR

Fazıl ve Aslıhan Say çifti, mayıs ayında İstanbul’da, sanatçı dostları ve yakın arkadaşlarıyla da bir kutlama yaparak, mutluluklarını paylaşacaklarını söyledi.

ASLIHAN AND KİMDİR?

Aslıhan And, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası solo flütistidir. Dünya çapında çeşitli festivallerde misafir sanatçı olarak yer alan And, ustalık sınıfları da düzenlemektedir.

MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda İtalyan flütist Vieri Bottazzini ile lisans eğitimini ve Hamburg Yüksek Müzik Okulu’nda Prof. Juergen Franz'la yüksek lisans eğitimini, sanatta yeterlik çalışmalarını ise Prof. Ayla Uludere ile tamamlamıştır.

Aslıhan And, dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway tarafından Galway Flüt Festivali'nde (İsviçre) "Yükselen Yıldız" ödülüne layık görülmüş, altın flüt ağızlığı ile ödüllendirilmiştir. Fransa, İsviçre, Almanya, ABD, İtalya, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Kosova, Tayvan ve Çin Cumhuriyeti dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde konserler vermiştir.

2016-2020 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solo flütist olarak görev alan Aslıhan And, ayrıca North German Radio (NDR) Symphony Orchestra (Kuzey Almanya Radyo Senfoni Orkestrası), İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda misafir sanatçı olarak görev almıştır.

"Flutissimo Flüt Festivali” (Fransa) ve "Dorian Müzik Festivali” (Tayvan), "Galway Flüt Festivali” (İsviçre), Hamburg Elbphilharmonie (Almanya) “Tea Time Classics” konser serisi, "The Shengqi He Uluslararası Yaz Kampı ve 1. Çin-Avrupa Uluslararası Flüt Müzik Festivali"nde (Çin Halk Cumhuriyeti) resitaller vermiştir. Bu festivallerde ustalık sınıfları gerçekleştirmiş, festival kapsamında gerçekleşen uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapmıştır.

Aslıhan And, 2021 yılında Doçent ünvanı almıştır.