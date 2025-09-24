Devrim Özkan Hande Baladın'ın eski sevgilisiyle görüntülendi

Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile olan ilişkisi dördüncü kez sona eren ünlü oyuncu Devrim Özkan, İstanbul gecelerinde sürpriz bir isimle birlikte görüntülendi.

Son olarak 3 Ağustos'ta Galatasaray'ın hazırlık maçı sonrası barıştıkları ortaya çıkan Torreira ve Özkan, kısa süre sonra sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmış, bu hareket, ayrılık iddialarını doğrulamıştı.

Doğukan Güngör veda etti

Harbiye'de bir mekan çıkışında görüntülenen Devrim Özkan, muhabirlerin Lucas Torreira ile ilgili sorulara, "İlişkim yok. Şu anda çok iyiyim" yanıtını verdi.

"ARKADAŞIM" DEDİ

Yanında bulunan Trevor Clevenot'un kim olduğu sorulduğunda ise Özkan, "Beyefendi arkadaşım" diyerek yanıt verdi.

​​​​​​​

Özkan'ın "arkadaşım" dediği Trevor Clevenot'un, milli voleybolcu Hande Baladın'ın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Kariyerini Türkiye'de sürdüren Fransız voleybolcu Trevor Clevenot, Ziraat Bankası'nda forma giyiyor.