Devrim Özkan Hande Baladın'ın eski sevgilisiyle görüntülendi

Devrim Özkan Hande Baladın'ın eski sevgilisiyle görüntülendi
Yayınlanma:
Lucas Torreira ile ayrılan ünlü oyuncu Devrim Özkan, milli voleybolcu Hande Baladın'ın eski sevgilisi ile görüntülendi.

Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile olan ilişkisi dördüncü kez sona eren ünlü oyuncu Devrim Özkan, İstanbul gecelerinde sürpriz bir isimle birlikte görüntülendi.

Son olarak 3 Ağustos'ta Galatasaray'ın hazırlık maçı sonrası barıştıkları ortaya çıkan Torreira ve Özkan, kısa süre sonra sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmış, bu hareket, ayrılık iddialarını doğrulamıştı.

lucas-torreira-devrim-ozkan.webp

Doğukan Güngör veda ettiDoğukan Güngör veda etti

Harbiye'de bir mekan çıkışında görüntülenen Devrim Özkan, muhabirlerin Lucas Torreira ile ilgili sorulara, "İlişkim yok. Şu anda çok iyiyim" yanıtını verdi.

"ARKADAŞIM" DEDİ

Yanında bulunan Trevor Clevenot'un kim olduğu sorulduğunda ise Özkan, "Beyefendi arkadaşım" diyerek yanıt verdi.

trevor-clevenot-devrim-ozkan.webp​​​​​​​

Özkan'ın "arkadaşım" dediği Trevor Clevenot'un, milli voleybolcu Hande Baladın'ın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Kariyerini Türkiye'de sürdüren Fransız voleybolcu Trevor Clevenot, Ziraat Bankası'nda forma giyiyor.

trevor-clevenot-hande-baladin.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Magazin
Adamlar grubu dağıldı: Konserler iptal oldu!
Adamlar grubu dağıldı: Konserler iptal oldu!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti