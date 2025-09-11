Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök ameliyattan sonra ilk kez konuştu

Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök ameliyattan sonra ilk kez konuştu
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ’un müzisyen sevgilisi Asil Gök, geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ’un uzun süredir aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Asil Gök, ameliyatının ardından sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu.

Derya Uluğ, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Asil’in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

derya-ulug-asil-gok.webp

"UFAK TEFEK AĞRILAR OLSA DA HER ŞEY YOLUNDA"

Ameliyat sonrası açıklama yapan Asil Gök ise şunları söyledi:

"Dostlarım, merak eden herkese teşekkür ederim. Geçirdiğim ameliyatım başarılı geçti, şu an iyileşme sürecindeyim. Ufak tefek ağrılar olsa da her şey yolunda. Güzel dileklerinizi hissediyorum, iyi ki varsınız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

