Ceren Moray DJ sevgilisi ile evlendi: İşte düğünden ilk kareler

O Hayat Benim, Kavak Yelleri ve Avlu adlı dizilerdeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Ceren Moray, dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi Doğu Orcan ile nikah masasına oturdu.

Ceren Moray ve Doğu Orcan çifti, yakın dostları ve ailelerinin katıldığı sade bir nikâh töreni ile hayatlarını birleştirdi. Moray, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştığı düğün fotoğrafları ve evlilik cüzdanı ile sevenlerine duyurdu.

Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı belgelendi: El ele ilk görüntü!

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

Ceren Moray daha önce Eylül 2017'de Fransız sevgilisi Nico Brun ile evlenmiş, çift 27 Nisan 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

İşte düğünden kareler: