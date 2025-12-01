Cenk Tosun'dan sürpriz karar: Resmen ayrıldı

Fenerbahçe'de forma giyen ünlü futbolcu Cenk Tosun'un, eşi Ece Tosun'dan resmen boşandığı öne sürüldü.

Yakın çevrelerinin iddialarına göre, Cenk ve Ece Tosun çifti, tüm çabalara rağmen evliliklerini sürdüremedi. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, ünlü çift bir süre önce resmen boşandı.

Boşanmanın ardından Anadolu Yakası’ndaki lüks villalarından ayrıldığı belirtilen ünlü futbolcunun, kendisine başka bir ev tuttuğu öğrenildi.

Mert Ramazan Demir ehliyeti kaptı

Çiftin 2018 yılında başlayan evliliklerinin son bulmasının ardından en dikkat çeken detay ise, ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam etmeleri oldu.

VELAYET KİME VERİLDİ?

Boşanma sürecinde en çok merak edilen konulardan biri de çocukların velayeti ve mal paylaşımı oldu. Çocukların velayetinin anne Ece Tosun'a verildiği belirtildi.

Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu için kritik ameliyat

İddialara göre Cenk Tosun, eski eşine çok yüklü miktarda bir nafaka ödemeyi kabul etti. Ayrıca, nafakanın yanı sıra Ece Tosun'a İstanbul'da lüks bir ev ve Çeşme’de milyonlarca TL değerinde bir yazlık bıraktığı da öne sürüldü.