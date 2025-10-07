"Bilal Erdoğan'la fotoğrafım yüzünden" demişti: Ümit Erdim'e yalanlama

Oyuncu Ümit Erdim geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile çektirdiği bir fotoğraf nedeniyle Petrol Ofisi ile olan yıllık sözleşmesinin iptal edildiğini öne sürmüştü.

Erdim'in iddialarına ilişkin Petrol Ofisi'nden yalanlama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, iddiların asılsız olduğu belirtildi.

"BİLAL ERDOĞAN İLE FOTOĞRAFIM NEDENİYLE" DEMİŞTİ

Oyuncu Ümit Erdim, Baba Sosyal YouTube kanalında Levent Cengizhan'a verdiği röportajda Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu bir toplu fotoğrafın ardından Petrol Ofisi ile olan yıllık anlaşmasının iptal edildiğini söyledi.

Erdim, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun davetindeydik, 30 kişilik toplu bir fotoğraf çekildi. Oğuzhan Koç, Mus-Car (Mustafa Akan), Eser Yenenler, Sefo ve Volkan Demirel gibi ünlü isimlerinde bulunduğu etkinlikte çekilen toplu fotoğrafın Batuhan Mumcu tarafından Instagram’da paylaşılmasıyla fotoğraf, sosyal medyada tartışma konusu haline geldi" dedi.

ERDİM'İN İDDİASINA PETROL OFİSİ'NDEN YALANLAMA

Erdim'in iddialarına yönelik Petrol Ofisi'nden açıklama yapıldı.

Şirketin Ümit Erdim ile bir yıllık sözleşmesinin olmadığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi: