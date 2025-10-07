"Bilal Erdoğan'la fotoğrafım yüzünden" demişti: Ümit Erdim'e yalanlama
Oyuncu Ümit Erdim geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile çektirdiği bir fotoğraf nedeniyle Petrol Ofisi ile olan yıllık sözleşmesinin iptal edildiğini öne sürmüştü.
Erdim'in iddialarına ilişkin Petrol Ofisi'nden yalanlama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, iddiların asılsız olduğu belirtildi.
"BİLAL ERDOĞAN İLE FOTOĞRAFIM NEDENİYLE" DEMİŞTİ
Oyuncu Ümit Erdim, Baba Sosyal YouTube kanalında Levent Cengizhan'a verdiği röportajda Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu bir toplu fotoğrafın ardından Petrol Ofisi ile olan yıllık anlaşmasının iptal edildiğini söyledi.
Erdim, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun davetindeydik, 30 kişilik toplu bir fotoğraf çekildi. Oğuzhan Koç, Mus-Car (Mustafa Akan), Eser Yenenler, Sefo ve Volkan Demirel gibi ünlü isimlerinde bulunduğu etkinlikte çekilen toplu fotoğrafın Batuhan Mumcu tarafından Instagram’da paylaşılmasıyla fotoğraf, sosyal medyada tartışma konusu haline geldi" dedi.
ERDİM'İN İDDİASINA PETROL OFİSİ'NDEN YALANLAMA
Erdim'in iddialarına yönelik Petrol Ofisi'nden açıklama yapıldı.
Şirketin Ümit Erdim ile bir yıllık sözleşmesinin olmadığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:
- "Şirketimizle ilgili farklı mecralarda ortaya atılan gerçek dışı söylemler nedeniyle kamuoyu açıklaması gereği duyulmuştur.
- Petrol Ofisi’nin, oyuncu Ümit Erdim ile yıllık bir anlaşması bulunmadığı gibi, yakın geçmişte gerçekleştirilmiş proje bazlı çalışmalara istinaden de bir organizasyonda çekilen fotoğraflar nedeniyle işlerinin durdurulduğu iddiaları tamamen asılsızdır.
- 1941'den bu yana sadece Türkiye’nin geleceği için çalışan, ülkemizin milli bir değeri olarak tüm enerji ve gayretini bu topraklar için ortaya koymaktan gurur duyan Petrol Ofisi'nin itibarına zarar veren bu mesnetsiz iddiaları ve kurumumuzu karalamaya yönelik söylemleri kullanan ve yayan kişi ve kurumlara karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."