Bengü isyan etti! "Allah'ım, yüzüne ne yaptın?"

Ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki konser öncesi çekilen bir videosuyla gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Bengü'nün yüzündeki değişim, estetik operasyon yaptırdığı yönünde yorumlara neden oldu.

Eleştirilere sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Bak yüzüm bu" diyerek isyan etti:

"Kayseri'de konser öncesi çok tatlı bir röportaj yaptık. 'Allah'ım, yüzüne ne yaptın, şişmiş' diyorlar, dolgu falan yok, öyle bir şey yok.

Evden çıkarken ki halim bu. Azıcık makyaj yapıyorum kendime. Orada dudak etrafına bir çerçeve çizdik ve birkaç da makyaj ile işlem yaptık. O yüzden öyle bir görüntü çıktı. Yüzüme bir şey yaptırmadım, ayrıca yaparım da yani."