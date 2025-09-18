Bengü isyan etti! "Allah'ım, yüzüne ne yaptın?"

Bengü isyan etti! "Allah'ım, yüzüne ne yaptın?"
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Bengü, Kayseri'de verdiği konser öncesi çekilen videosunda yüzündeki değişim nedeniyle "Estetik mi yaptırdın?" diyenlere isyan etti.

Ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki konser öncesi çekilen bir videosuyla gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Bengü'nün yüzündeki değişim, estetik operasyon yaptırdığı yönünde yorumlara neden oldu.

bengu.webp

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'iydi: Yeni adresi belli olduKızıl Goncalar'ın Zeynep'iydi: Yeni adresi belli oldu

"'ALLAH'IM YÜZÜNE NE YAPTIN, ŞİŞMİŞ' DİYORLAR"

Eleştirilere sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Bak yüzüm bu" diyerek isyan etti:

"Kayseri'de konser öncesi çok tatlı bir röportaj yaptık. 'Allah'ım, yüzüne ne yaptın, şişmiş' diyorlar, dolgu falan yok, öyle bir şey yok.

Evden çıkarken ki halim bu. Azıcık makyaj yapıyorum kendime. Orada dudak etrafına bir çerçeve çizdik ve birkaç da makyaj ile işlem yaptık. O yüzden öyle bir görüntü çıktı. Yüzüme bir şey yaptırmadım, ayrıca yaparım da yani."

bengu-aciklama.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Magazin
"Seninle çalışamayız" demişti: Ünlü çift rakip oldu!
"Seninle çalışamayız" demişti: Ünlü çift rakip oldu!
Ünlü şarkıcı 12 yaşındaki kızının yaşadıklarını anlattı: İzlemesi o kadar zor ki...
Ünlü şarkıcı 12 yaşındaki kızının yaşadıklarını anlattı: İzlemesi o kadar zor ki...