Ben Leman için "tamam mı devam mı" haftası
Urla’da çekilen ve kadrosuyla dikkat çeken "Ben Leman" dizisi için tehlike çanları çalıyor. Ekran yolculuğuna büyük umutlarla başlayan dizinin akıbetinı, bu hafta alınacak reyting sonuçları belirleyecek.
Her şey, bu hafta yayınlanacak olan 12. bölümün reyting performansına bağlı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eğer pazar sabahı açıklanacak izlenme oranları beklentilerin altında kalırsa, dizi 13. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.
HİKAYE YARIM KALABİLİR
Başrollerini Burçin Terzioğlu (Leman), Özgür Çevik (Demir), Selin Şekerci (Mine), Duygu Sarışın (Şahika) ve Gökçe Eyüboğlu’nun (Suzi) paylaştığı dizinin hikayesi ise şöyle:
"Geçmişin sırlarıyla hayatları kesişen dört kadın ve bir adam; Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir. Dostlukların ve aşkların sınandığı, sırların gün yüzüne çıktığı ve cesur yüzleşmelerin yaşandığı bu hikâye, huzurlu görünen ama derinlerde fırtınalar koparan atmosferiyle izleyiciyi içine çekecek."