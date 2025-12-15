Oyuncu kadrosunda Demet Evgar'ın yanı sıra Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi isimleri buluşturan Bahar dizisinin yayın günü, yaklaşık iki hafta önce radikal bir kararla salı gününden pazar gününe alınmıştı. Bu değişiklik sonrası dizinin akıbeti merak konusu olmuştu.

MF Yapım imzalı dizi için flaş bir karar alındı. Dizinin ekran yolculuğunun sonuna geldiği öğrenildi.

Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan "Bahar’ın vedasına son 2 bölüm" başlıklı duyuru ile final kesinleşmiş oldu.

64. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Yapılan açıklamada, "Bahar, 64. bölümüyle ekrana veda ediyor. Ama umut, sevgi ve dayanışma dolu hikayesi kalplerde yaşamaya devam edecek" ifadelerine yer verildi. İzleyicilerine duygusal bir mesajla teşekkür eden ekip, hikayenin 64. bölümde noktalanacağını belirtti.

Böylece dizi, iki hafta sonra yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda edecek.