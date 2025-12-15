Bahar dizisi için flaş karar

Bahar dizisi için flaş karar
Yayınlanma:
Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı Bahar dizisi için flaş bir karar alındı. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama hayranlarını üzdü.

Oyuncu kadrosunda Demet Evgar'ın yanı sıra Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi isimleri buluşturan Bahar dizisinin yayın günü, yaklaşık iki hafta önce radikal bir kararla salı gününden pazar gününe alınmıştı. Bu değişiklik sonrası dizinin akıbeti merak konusu olmuştu.

MF Yapım imzalı dizi için flaş bir karar alındı. Dizinin ekran yolculuğunun sonuna geldiği öğrenildi.

Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan "Bahar’ın vedasına son 2 bölüm" başlıklı duyuru ile final kesinleşmiş oldu.

64. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Yapılan açıklamada, "Bahar, 64. bölümüyle ekrana veda ediyor. Ama umut, sevgi ve dayanışma dolu hikayesi kalplerde yaşamaya devam edecek" ifadelerine yer verildi. İzleyicilerine duygusal bir mesajla teşekkür eden ekip, hikayenin 64. bölümde noktalanacağını belirtti.

Böylece dizi, iki hafta sonra yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

