Aras Aydın'ın acı günü!

Ünlü oyuncu Aras Aydın'ın, bir süredir hastanede tedavi gören babası Erol Aydın hayatını kaybetti.

Son dönemde Nicole Kidman'la başrolde yer aldığı diziyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Aras Aydın, gelen acı haberle sarsıldı.

Aras Aydın, bir süredir hastanede tedavi gören Erol Aydın için geçtiğimiz günlerde O Rh pozitif kan arayışında bulunduklarını duyurmuştu. Ancak ünlü oyuncunun babası Erol Aydın, dün hayatını kaybetti.

MENAJERLİK ŞİRKETİ AÇIKLADI

Vefat haberini, Aras Aydın'ın menajerlik şirketi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli oyuncumuz Aras Aydın'ın babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere tüm dost ve akrabalarına başsağlığı dileriz."

Aras Aydın, bir süredir hastanede tedavi gören Erol Aydın için geçtiğimiz günlerde O Rh pozitif kan arayışında bulunduklarını duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

