Aracından ceset çıkan ünlü şarkıcıya kötü haber!

Gerçek adı David Anthony Burke olan ABD'li ünlü rapçi D4vd'ye ait otomobilden çürümüş bir ceset çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda 20 yaşındaki rapçiye kayıtlı terk edilmiş bir otomobilde çürümüş bir ceset bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, 5 Nisan 2024'ten beri kayıp olan 15 yaşındaki Celeste Rivas'a ait olduğu tespit edildi.

KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

D4vd'nin olayla doğrudan bir bağlantısı olmadığı belirtilse de, devam eden soruşturma sürecinde ünlü şarkıcıya kötü haber geldi. ABD'deki konserleri daha önce iptal edilen D4vd'nin, şimdi de Avrupa turnesi askıya alındı.

Konserleri iptal edilen D4vd'nin polisle iş birliği içinde olduğu ve aracın başkaları tarafından kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.