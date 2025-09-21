Aracından ceset çıkan ünlü şarkıcıya kötü haber!

Aracından ceset çıkan ünlü şarkıcıya kötü haber!
Yayınlanma:
ABD'li ünlü rapçi D4vd'nin arabasından çürümüş ceset çıkması, büyük yankı uyandırdı. Bu korkunç olayın ardından devam eden soruşturma nedeniyle, ünlü şarkıcının ABD ve Avrupa'daki tüm konserleri iptal edildi.

Gerçek adı David Anthony Burke olan ABD'li ünlü rapçi D4vd'ye ait otomobilden çürümüş bir ceset çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda 20 yaşındaki rapçiye kayıtlı terk edilmiş bir otomobilde çürümüş bir ceset bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, 5 Nisan 2024'ten beri kayıp olan 15 yaşındaki Celeste Rivas'a ait olduğu tespit edildi.

d4vd.jpg

KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

D4vd'nin olayla doğrudan bir bağlantısı olmadığı belirtilse de, devam eden soruşturma sürecinde ünlü şarkıcıya kötü haber geldi. ABD'deki konserleri daha önce iptal edilen D4vd'nin, şimdi de Avrupa turnesi askıya alındı.

Konserleri iptal edilen D4vd'nin polisle iş birliği içinde olduğu ve aracın başkaları tarafından kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

