“Altın bacaklı kız” Lauren Wasser’ın mücadelesi: yüzde 1 şansla hayata tutundu

Moda dünyası Lauren Wasser'i sadece Podyumdaki iddialı duruşuyla değil, aynı zamanda hayata karşı sergilediği sarsılmaz duruşuyla da tanıyor.

Henüz çocuk yaşlarda başladığı kariyerinde prestijli moda dergilerinin kapağını süsleyen ve Vogue, Harper’s Bazaar ve Glamour gibi ünlü markalarla iş birlikleri yapan model, bugünlerde bambaşka bir kimlikle manşetlerde yer alıyor.

Özellikle son katıldığı 2026 Met Gala’da parıldayan altın protez bacaklarıyla sergilediği özgüven, onu sadece bir moda figürü değil, aynı zamanda bir direnç sembolü haline getirdi.

Wasser’ın hayatı, 2012 yılında her şey yolunda giderken beklenmedik bir sağlık felaketiyle tepetaklak oldu. Rutin bir regl döneminde, tampon kullanımından sonra vücudu ağır bir tepki verdi.

"KALBİ DURMA NOKTASINA GELDİ"

Başlangıçta basit bir halsizlik ve ateşle kendini gösteren durum, aslında nadir görülen ancak hayati risk taşıyan Toksik Şok Sendromu’nun (TSS) ilk sinyalleriydi. Vücudunda hızla yayılan enfeksiyon organ yetmezliğine ve kalbin durma noktasına gelmesine neden oldu.

SADECE YÜZDE 1 ŞANSI VARDI: PES ETMEDİ

Evinde baygın halde bulunduğunda doktorlar hayatta kalma ihtimalini sadece yüzde 1 olarak görüyordu. Yaşadığı sepsis ve kangren süreci, maalesef sağ bacağının diz altından kesilmesiyle sonuçlandı. Takip eden yıllarda yaşanan komplikasyonlar ve dindirilemeyen ağrılar nedeniyle sol bacağını da kaybeden Wasser için dünya kararmış gibi görünse de o pes etmemeyi seçti.

Protez bacaklarını saklamak yerine onları göz alıcı aksesuarlara dönüştüren model, podyumlara eskisinden daha güçlü bir şekilde geri döndü.

YAŞADIĞI ACIYI FARKINDALIK MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Bugün dünya genelinde "Altın Bacaklı Kız" olarak anılan Wasser, kazandığı bu şöhreti hayati bir misyon için kullanıyor. Tampon kullanımı sonrası gelişebilen ve bakteriyel bir enfeksiyon sonucu kan zehirlenmesine yol açan TSS konusunda milyonlarca kadını uyarmaya devam ediyor.

Kendi yaşadığı acıları başkalarının yaşamaması için sağlık yasaları ve bilinçlendirme projeleri üzerinde çalışan ünlü model, podyumda attığı her adımla engellerin sadece zihinde olduğunu kanıtlıyor.