Alişan'dan Güllü paylaşımı: Daha 2 gün önce mesajlaştık!

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, evinin terasından düşüp hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının vefatı, sanat camiasını yasa boğdu.

Güllü'nün meslektaşı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla, sanatçıyla vefatından 2 gün önce mesajlaştığını söyledi.

Güllü 'beni o oynasın' demişti: Serenay Sarıkaya'dan paylaşım geldi

"'ANNEM'E KAVUŞACAĞIM GÜNÜ BEKLİYORUM' DEMİŞTİN"

Alişan, merhum sanatçıya olan vedasını şu sözlerle dile getirdi:

"Ah canım ablam, yaktın yüreğimizi... 'Annem'e kavuşacağım günü bekliyorum' demiştin, kavuştun şimdi ama çocuklarını, torununu, seni sevenleri, bizleri yalnız bıraktın.. Daha iki gün önce mesajlaştık, nasıl mutluydun, heyecanlıydın yeni şarkın için. Mekanın Cennet olsun, seni hep şarkılarınla, güzel sesinle hatırlayacağız... İyi ki tanımışım seni."

VALİLİK AÇIKLAMASI

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verilmişti: