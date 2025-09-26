Alişan'dan Güllü paylaşımı: Daha 2 gün önce mesajlaştık!
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, evinin terasından düşüp hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının vefatı, sanat camiasını yasa boğdu.
Güllü'nün meslektaşı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla, sanatçıyla vefatından 2 gün önce mesajlaştığını söyledi.
Güllü 'beni o oynasın' demişti: Serenay Sarıkaya'dan paylaşım geldi
"'ANNEM'E KAVUŞACAĞIM GÜNÜ BEKLİYORUM' DEMİŞTİN"
Alişan, merhum sanatçıya olan vedasını şu sözlerle dile getirdi:
"Ah canım ablam, yaktın yüreğimizi... 'Annem'e kavuşacağım günü bekliyorum' demiştin, kavuştun şimdi ama çocuklarını, torununu, seni sevenleri, bizleri yalnız bıraktın.. Daha iki gün önce mesajlaştık, nasıl mutluydun, heyecanlıydın yeni şarkın için. Mekanın Cennet olsun, seni hep şarkılarınla, güzel sesinle hatırlayacağız... İyi ki tanımışım seni."
VALİLİK AÇIKLAMASI
Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verilmişti:
"26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır.
Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."