Ajda Pekkan en tatlı anlaşmasını imzaladı! Tamı tamına 40 milyon lira

Yayınlanma:
Süperstar mahlaslı Şarkıcı Ajda Pekkan, bir çikolata markasıyla 40 milyon TL’lik reklam anlaşması yaptı. Süperstar üç reklam filminde oynayacak.

Ajda Pekkan, yeni bir reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Bir çikolata markasıyla iş birliği yapan Pekkan, üç reklam filminde oynamak üzere 40 milyon TL’lik sözleşmeye imza attı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Süperstar anlaşmayla birlikte markanın yüzü olacak. Kariyeri, sahne performansı ve yaşam tarzıyla her zaman ilgi odağı olan Pekkan, bu kez kazancıyla adından söz ettirdi.

Semiramis Pekkan yıllar sonra itiraf etti: Utancımdan yerin dibine girdim!Semiramis Pekkan yıllar sonra itiraf etti: Utancımdan yerin dibine girdim!

Ajda Pekkan geçtiğimiz günlerde çocukluk yıllarına dair bir pişmanlığını da dile getirmişti. Henüz 5 yaşındayken komşularına yabancı şarkılar söylediğini belirten sanatçı, “Çok isterdim keşke piyano veya başka bir enstrüman çalabilseydim” demişti.

Yeni nesle duyduğu hayranlığı da ifade eden Pekkan, şunları ifade etmişti:

“Ben biraz eve kapanık birisiyim. Yeni nesil gençleri tanıyınca çok mutlu oluyorum. Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum özeniyorum ama artık geçti”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

