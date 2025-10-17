Ajda Pekkan en tatlı anlaşmasını imzaladı! Tamı tamına 40 milyon lira

Ajda Pekkan, yeni bir reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Bir çikolata markasıyla iş birliği yapan Pekkan, üç reklam filminde oynamak üzere 40 milyon TL’lik sözleşmeye imza attı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Süperstar anlaşmayla birlikte markanın yüzü olacak. Kariyeri, sahne performansı ve yaşam tarzıyla her zaman ilgi odağı olan Pekkan, bu kez kazancıyla adından söz ettirdi.

Semiramis Pekkan yıllar sonra itiraf etti: Utancımdan yerin dibine girdim!

Ajda Pekkan geçtiğimiz günlerde çocukluk yıllarına dair bir pişmanlığını da dile getirmişti. Henüz 5 yaşındayken komşularına yabancı şarkılar söylediğini belirten sanatçı, “Çok isterdim keşke piyano veya başka bir enstrüman çalabilseydim” demişti.

Yeni nesle duyduğu hayranlığı da ifade eden Pekkan, şunları ifade etmişti: