90'ların ünlü yıldızından kötü haber: Parkinson teşhisi konuldu

90’lı yılların ünlü müzik gruplarından No Doubt’ın gitaristi Tom Dumont, 58 yaşında Parkinson hastalığına yakalandığını açıkladı.

ABD'de 90’lı yılların popüler isimlerinden biri olan gitarist Tom Dumont, 58 yaşında Parkinson hastalığı teşhisi aldığını açıkladı.

No Doubt grubunun üyelerinden olan Dumont, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü.

"BU BİR MÜCADELE, HER GÜN BİR MÜCADELE"

Ünlü gitarist, hastalıkla uzun süredir sessizce mücadele ettiğini belirtti. Dumont, bir nöroloğa gittiğini ve bir dizi testin ardından teşhisin konulduğunu söyledi.

Hastalığın zorlayıcı sürecinden bahseden Dumont, Parkinson’un günlük yaşamını etkilediğini ifade etti:

“Erken başlangıçlı Parkinson teşhisi konuldu. Bu bir mücadele, her gün bir mücadele.”

Zorlu sürece rağmen müzik yapmaya devam edebildiğini vurgulayan Dumont, hastalığını açıklama nedeninin diğer hastalarla dayanışma ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Kavak Yelleri'nin Efe ve Deniz'i yıllar sonra karşılaştı! "Tesadüfün böylesi"Kavak Yelleri'nin Efe ve Deniz'i yıllar sonra karşılaştı! "Tesadüfün böylesi"

YENİDEN SAHNEDE OLACAKLAR

No Doubt grubunun Las Vegas Sphere konser serisine katılacağını da doğrulayan Dumont, provaların ve hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Grup, 6 Mayıs’ta başlayacak ve 13 Haziran’da sona erecek özel konser serisi için yeniden bir araya gelecek.

Grubun diğer üyeleri de Dumont’a destek mesajları gönderdi. Davulcu Adrian Young, “Seni seviyorum kardeşim” derken, bas gitarist Tony Kanal ise “Tekrar sahnede buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Magazin
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 4 ismin test sonucu belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 4 ismin test sonucu belli oldu
Kavak Yelleri'nin Efe ve Deniz'i yıllar sonra karşılaştı! "Tesadüfün böylesi"
Kavak Yelleri'nin Efe ve Deniz'i yıllar sonra karşılaştı! "Tesadüfün böylesi"
Barış Arduç İtalya'dan altın madalyayla döndü
Barış Arduç İtalya'dan altın madalyayla döndü