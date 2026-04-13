90'ların ünlü yıldızından kötü haber: Parkinson teşhisi konuldu

ABD'de 90’lı yılların popüler isimlerinden biri olan gitarist Tom Dumont, 58 yaşında Parkinson hastalığı teşhisi aldığını açıkladı.

No Doubt grubunun üyelerinden olan Dumont, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü.

"BU BİR MÜCADELE, HER GÜN BİR MÜCADELE"

Ünlü gitarist, hastalıkla uzun süredir sessizce mücadele ettiğini belirtti. Dumont, bir nöroloğa gittiğini ve bir dizi testin ardından teşhisin konulduğunu söyledi.

Hastalığın zorlayıcı sürecinden bahseden Dumont, Parkinson’un günlük yaşamını etkilediğini ifade etti:

“Erken başlangıçlı Parkinson teşhisi konuldu. Bu bir mücadele, her gün bir mücadele.”

Zorlu sürece rağmen müzik yapmaya devam edebildiğini vurgulayan Dumont, hastalığını açıklama nedeninin diğer hastalarla dayanışma ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

YENİDEN SAHNEDE OLACAKLAR

No Doubt grubunun Las Vegas Sphere konser serisine katılacağını da doğrulayan Dumont, provaların ve hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Grup, 6 Mayıs’ta başlayacak ve 13 Haziran’da sona erecek özel konser serisi için yeniden bir araya gelecek.

Grubun diğer üyeleri de Dumont’a destek mesajları gönderdi. Davulcu Adrian Young, “Seni seviyorum kardeşim” derken, bas gitarist Tony Kanal ise “Tekrar sahnede buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.