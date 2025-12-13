3 buçuk aylık evlilikte kriz! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanıyor

Yayınlanma:
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın 28 Ağustos'ta başlayan evliliği, sadece 3.5 ay sürdü. Çıkan kriz sonrası Ceylan'ın sosyal medya sayfasını kapatıp evden ayrıldığı, Erbil'in ise avukatı aracılığıyla pazartesi günü boşanma davası açacağı öğrenildi.

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, iki yıldır aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos’ta nikâh masasına oturmuştu. Kendisinden 40 yaş küçük Ceylan ile evlenen Erbil'in 6. evliliği de kısa sürdü. Çift, 3.5 aylık birlikteliklerini bitirme kararı aldı.

Ayrılık kararının ardından Gülseren Ceylan, ‘Erbil’ soyadını kullandığı Instagram sayfasını kapatırken, Mehmet Ali Erbil de sosyal medya hesabındaki düğün fotoğraflarını kaldırdı. Ceylan’ın yaklaşık bir hafta önce evi terk ettiği öğrenildi.

DAVA PAZARTESİ AÇILIYOR

Mehmet Ali Erbil, avukatı Şeyda Yıldırım’a boşanma için vekalet verdi. Boşanma davasının pazartesi günü açılacağı belirtildi. Çiftin evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için anlaşmalı boşanma ihtimali bulunmuyor.

Taraflar arasında mal ayrılığı sözleşmesi olduğu için de birbirlerinden maddi talepte bulunamayacakları öğrenildi. Ayrılığın nedeninin ise iddialara göre, yaş farkı nedeniyle yaşanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar olduğu öne sürüldü.

'ALDATTIM' AÇIKLAMASI KRİZE YOL AÇMIŞTI

Çiftin evliliğindeki ilk büyük kriz, Erbil'in geçtiğimiz ay katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla patlak vermişti. Erbil, "Bütün eşlerimi aldattım" itirafında bulunmuş, bu açıklama üzerine Gülseren Ceylan evi terk etmişti.

Erbil, daha sonra TikTok canlı yayınında eşinden özür dileyerek, "Gülseren Erbil’i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Onu çok üzdüysem özür diliyorum" demiş ve çift kısa süreli bir ayrılığın ardından yeniden barışmıştı. Ancak bu barış da uzun sürmedi.

MEHMET ALİ ERBİL'İN ÖNCEKİ EVLİLİKLERİ

Mehmet Ali Erbil 1980’de evlendiği Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile 1982’de boşandı. İkili, 1985’te yeniden nikâh masasına oturdu ve 1986’da ise ayrıldı. Erbil, Nergis Kumbasar’la 1989’da evlenip 1996’da boşandı. Ünlü komedyen 2001’de evlendiği Sedef Altuntaş’la 2003’te ayrıldı. Erbil, 2005’te nikâh masasına oturduğu Tuğba Coşkun’la 2011’de boşandı. Erbil, son olarak Gülseren Ceylan ile Ağustos 2025’te evlendi.

Mehmet Ali Erbil’in Sezin, Yasmin ve Ali Sadi isminde üç çocuğu var.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

