Pera'da yeni sanat akademisi APA açıldı: Akademisyen kadrosuyla çeşitli eğitimler verilecek

Pera'da yeni bir sanat akademisi, kapılarını sanatseverlere açtı. Sanat ve akademiyi bir araya getiren Atlas Performans Akademisi (APA), uzun yıllar tiyatro alanında üretim yapan ve aynı zamanda üniversitelerde görev alan akademisyenlerin birikimiyle hem yeni sanatçılar yetiştirmeyi hem de yurttaşı sanatla buluşturmayı hedefliyor.

Atlas Tiyatro Araştırmaları ekibi, Atlas Performans Akademisi'ni (APA) kurdu. 25 Ekim Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu'nda açılışını gerçekleştiren akademinin bünyesinde, uzun yıllar tiyatro alanında üretim yapan ve aynı zamanda üniversitelerde görev alan akademisyenler bulunuyor.

ATALYELERDE KATILIMCILARA ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER VERİLECEK

Sanat ve akademiyi bir araya getirmeyi hedefleyen akademi, hem yeni sanatçılar yetiştirecek hem de sanatı yurttaşla buluşturacak.

Akademide oyunculuk başta olmak üzere beden ve ses çalışmaları, performans sanatı, dramaturji ve yaratıcı süreçlere odaklanan atölyeler, masterclasslar ve uzun dönemli programlar ile katılımcılara hem pratik hem düşünsel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

APA'da 'Temel Oyunculuk Akademisi' kayıtları yakın zamanda başladı. Akademi, kasım ayı içerisinde Monolog Atölyesi ve Audition101 Atölyesi’ne ev sahipliği yapacak.

EĞİTİM KADROSU

Temel Oyunculuk Akademisi’nde oyuncu, çevirmen ve yönetmen Prof. Dr. Senem Cevher; oyun yazarı, yönetmen ve oyuncu Doç. Uluç Esen; oyuncu ve yönetmen Hasan Şahintürk, oyuncu ve dramaturg Dr. Ece Çelikçapa Özinan ve oyuncu ve yakın zamanda Dublörün Dilemması oyunu yönetmenliği ile tanınan Dr. Sercan Özinan eğitmen olarak görev alırken; Monolog Atölyesi’nde Dr. Ece Çelikçapa Özinan, Audition101 Atölyesi’nde ise oyuncu Rüzgâr Aksoy katılımcılarla beraber olacak.

Ayrıca Akademi bünyesinde ödüllü yönetmen Doç. Dr. Deniz Telek’in koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdürecek olan Seeing Lab, sinema alanına odaklanarak film gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve uygulamalı programlarla yeni bir üretim ve paylaşım alanı yaratacak.

Akademi’nin etkinlik takvimi içinde yer alacak vodcast serileri ise farklı disiplinlerden sanatçılar ve akademisyenlerle gerçekleştirilecek buluşmalarla sanatsal diyalogları derinleştirmeyi hedefliyor.

Atlas Performans Akademisi, sanatın düşünsel ve yaratıcı yönünü canlı tutmayı, üretim ve paylaşım için kalıcı bir alan oluşturmayı da amaçlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

