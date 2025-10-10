Nazım Hikmet'in 'Yolcu' eseri Rutkay Aziz'in rejisiyle sahnelenecek

Nazım Hikmet'in 'Yolcu' eseri Rutkay Aziz'in rejisiyle sahnelenecek
Yayınlanma:
Nazım Hikmet’in unutulmaz eseri “Yolcu”, usta oyuncu ve yönetmen Rutkay Aziz’in rejisiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun, Cumartesi günü (yarın) saat 20.30'da CKM'de prömiyer yapacak.

Nazım Hikmet’in “Yolcu” isimli eseri, Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi ve yönetmen Rutkay Aziz’in rejisiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Rutkay Aziz isyan ettiRutkay Aziz isyan etti

11 ekim 2025 Cumartesi saat 20:30’da Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) prömiyer yapacak olan oyun, perdeci oyuncuları ve aysa prodüksiyon tiyatrosu tarafından sahneye hazırlanıyor.

Oyunda, Rutkay Aziz’le birlikte usta oyuncu Taner Barlas, oyuncular Ekin Aksu, Özcan Alpar ve Enes Sarı rol alıyor.

"BİR İSTASYON, ÜÇ İNSAN, BİR ÜLKENİN VİCDANI"

Nazım Hikmet’in dizelerindeki yoksulluğun, sessizliğin, özlemin uğultuları bu kez Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği seferberlik yıllarında, karlı ve ıssız bir Anadolu istasyonunda seyircinin karşısına çıkıyor.

Nazım Hikmet’in Yolcu'su, yalnızlığın, bekleyişin ve suskunluğun ortasında sıkışan, yarınlara umutla bakan üç yalnız insanın içindeki yangını, bugünün seyircisine yeniden soruyor.

OYUN HAKKINDA

Reji koltuğunda Rutkay Aziz'in oturduğu oyunun yönetmen yardımcıları olarak Andaç Sayın ve Enes Sarı görev alıyor. Dekor tasarımı Serkan Kavurt’a, ışık tasarımı Mahmut Özdemir’e, kostüm tasarımı Rabia Kip’e, afiş tasarımı Dilek Seferoğlu’na ait olan oyunun afiş fotoğrafları Emre Mollaoğlu tarafından çekildi.

whatsapp-image-2025-10-10-at-15-10-39.jpeg

Oyunun müzik tasarımı ise Mazlum Çimen’e ait. Efekt tasarımı Cem Öğet üstlenirken, oyunun teknik ekibinde Emre Boyuneğmez, Hüseyin Uçurtma ve Hasan Hüseyin Yürük bulunuyor. Ve usta isim Altan Gördüm, oyuna sesiyle katkıda bulunuyor.

SAHNE TARİHLERİ

Oyun 11 Ekim Cumartesi Caddebostan Gösteri Merkezi'ndeki (CKM) prömiyerinin ardından Ekim ayı boyunca İstanbul’da; 13 Ekim Pazartesi saat 20:30’da Trump Sahne’de, 14 Ekim Salı saat 20:30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 19 Ekim Pazar saat 18:00’de Fişekhane’de, 26 Ekim Pazar saat 20:30’da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

İzmir ve Aydın’da ise 21 Ekim Salı saat 20:30’da İzmir İstinyeart’ta, 22 Ekim Çarşamba saat 20:30’da Aydın Şükran Güngör- Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda, 23 Ekim Perşembe saat 20:30’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda sahnelenecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Kültür Sanat
Islık Çalmak İstiyorum-Bir Filistin Hikayesi tiyatro severler ile buluştu
Islık Çalmak İstiyorum-Bir Filistin Hikayesi tiyatro severler ile buluştu
Festival filmleri Filmekimi ile Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak
Festival filmleri Filmekimi ile Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak
Sendikalar bu kez eyleme değil festivale çağırıyor: Gaziantep'te 'Emek Fest'
Sendikalar bu kez eyleme değil festivale çağırıyor: Gaziantep'te 'Emek Fest'