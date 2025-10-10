Nazım Hikmet'in 'Yolcu' eseri Rutkay Aziz'in rejisiyle sahnelenecek

Nazım Hikmet’in “Yolcu” isimli eseri, Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi ve yönetmen Rutkay Aziz’in rejisiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Rutkay Aziz isyan etti

11 ekim 2025 Cumartesi saat 20:30’da Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) prömiyer yapacak olan oyun, perdeci oyuncuları ve aysa prodüksiyon tiyatrosu tarafından sahneye hazırlanıyor.

Oyunda, Rutkay Aziz’le birlikte usta oyuncu Taner Barlas, oyuncular Ekin Aksu, Özcan Alpar ve Enes Sarı rol alıyor.

"BİR İSTASYON, ÜÇ İNSAN, BİR ÜLKENİN VİCDANI"

Nazım Hikmet’in dizelerindeki yoksulluğun, sessizliğin, özlemin uğultuları bu kez Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği seferberlik yıllarında, karlı ve ıssız bir Anadolu istasyonunda seyircinin karşısına çıkıyor.

Nazım Hikmet’in Yolcu'su, yalnızlığın, bekleyişin ve suskunluğun ortasında sıkışan, yarınlara umutla bakan üç yalnız insanın içindeki yangını, bugünün seyircisine yeniden soruyor.

OYUN HAKKINDA

Reji koltuğunda Rutkay Aziz'in oturduğu oyunun yönetmen yardımcıları olarak Andaç Sayın ve Enes Sarı görev alıyor. Dekor tasarımı Serkan Kavurt’a, ışık tasarımı Mahmut Özdemir’e, kostüm tasarımı Rabia Kip’e, afiş tasarımı Dilek Seferoğlu’na ait olan oyunun afiş fotoğrafları Emre Mollaoğlu tarafından çekildi.

Oyunun müzik tasarımı ise Mazlum Çimen’e ait. Efekt tasarımı Cem Öğet üstlenirken, oyunun teknik ekibinde Emre Boyuneğmez, Hüseyin Uçurtma ve Hasan Hüseyin Yürük bulunuyor. Ve usta isim Altan Gördüm, oyuna sesiyle katkıda bulunuyor.

SAHNE TARİHLERİ

Oyun 11 Ekim Cumartesi Caddebostan Gösteri Merkezi'ndeki (CKM) prömiyerinin ardından Ekim ayı boyunca İstanbul’da; 13 Ekim Pazartesi saat 20:30’da Trump Sahne’de, 14 Ekim Salı saat 20:30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 19 Ekim Pazar saat 18:00’de Fişekhane’de, 26 Ekim Pazar saat 20:30’da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

İzmir ve Aydın’da ise 21 Ekim Salı saat 20:30’da İzmir İstinyeart’ta, 22 Ekim Çarşamba saat 20:30’da Aydın Şükran Güngör- Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda, 23 Ekim Perşembe saat 20:30’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda sahnelenecek.