Rutkay Aziz isyan etti

Toplumsal çürüme, yoksulluk ve adaletsizlik karşısında sanatçılar ve aydınlar sessizliğini bozmaya devam ediyor. Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU KADAR KİRLİ BİR TOPLUMDA YAŞAMAMIŞTIK"

Bugünkü Türkiye tablosunu "Çok üzülerek değerlendiriyorum" sözleriyle yorumlayan Rutkay Aziz, iktidarın ülkeyi getirdiği noktayı şu acı sözlerle tarif etti:

"İyi kötü 1970 yılından beri Türk sol hareketinin bir biçimde içinde oldum ama bu kadar kirli, bu kadar sevgisiz, bu kadar saygısız, ahlaksız, yalancı hatta hırsız bir toplumda pek yaşamamıştık. Sıkıntı burada."

Muhalif kesime yönelik cesur bir özeleştiri de yapan Aziz, "Hepimizin bir biçimde suçu var. Hem partiler hem örgütler hem de bireyler olarak herkes kendi çıkarı doğrultusunda işe yöneldi ve bu da Türk solunu halk karşısında üzdü, güvenini yitirtti." diyerek bütünleşme ve ortak mücadele gerekliliğine işaret etti.

"FAŞİST DÖNEM MAHKEMELERİ BİLE..."

Rutkay Aziz'in açıklamalarındaki en sarsıcı bölüm ise hukuk ve adalet sistemine yönelik tespiti oldu. Darbe dönemlerinde bile bugünkünden daha fazla adalet duygusu olduğunu belirten usta sanatçı, şu karşılaştırmayı yaptı:

"Ben en kötü zamanlarda bile umudumu yitirmedim. 12 Mart olsun, 12 Eylül olsun, o faşist dönemlerde bile yargılandık, şu oldu, bu oldu ama yine de o askeri yargı heyetine -bunu üzülerek söylüyorum- güveniyorduk sanki. Şimdi hukukun, adaletin güven duygusu hemen hemen neredeyse sıfır gibi. Bu da ayrıca çok üzücü."

"KÜÇÜK ADAMLAR" GÖNDERMESİ

İktidarın baskısı karşısında sessiz kalan ya da "uyum içinde" olan sanatçılara da değinen Aziz, ustası Muhsin Ertuğrul'un "Türk tiyatrosu ne çektiyse küçük adamlardan çekti" sözünü hatırlatarak, "Bence sadece tiyatro değil. Ülke ne çekiyorsa küçük adamlardan çekiyor. Bunun içinde sanatçılar da dahil." ifadeleriyle net bir tavır ortaya koydu.

"BANA GELECEĞE DÖNÜK UMUTLAR VADEDİYOR"

Tüm bu karanlık tabloya rağmen umudunu asla yitirmediğini vurgulayan Rutkay Aziz, "Şöyle bir baktığımda özellikle kadınların ve gençlerin katılmadığı bir demokrasi ve barış hareketinin olacağına pek inanmıyorum. Son aylarda, yapılan mitingler olsun, gençlerimizin ve kadınlarımızın bir biçimde ses çıkartmaları bana geleceğe dönük umutlar vadediyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde halkın meydanları doldurmasının umudunu çoğalttığını belirten Aziz, sözlerini şu kararlılık mesajıyla noktaladı:

"Korku anlaşılır bir şey ama üstesinden gelmekle yükümlüyüz çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin malzemesinde zaman zaman sıkıntı var ama bunların da üstesinden geleceğiz. İnsanda en son biten şey umuttur. Umudumuzu asla yitirmeyeceğiz. Özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin mitinglerdeki duruşu; Özgür Özel’in yapmış olduğu mitingler ve kitlelerin o mitingleri kucaklaması benim umudumu çoğaltıyor."