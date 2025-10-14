Ziynet Sali uyuşturucu operasyonunda 6 gün sonra ifade verip açıklama yaptı

Ziynet Sali uyuşturucu operasyonunda 6 gün sonra ifade verip açıklama yaptı
Yayınlanma:
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda ismi geçenlerden Ziynet Sali de ifade verdi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Hayatım boyunca yasaklı madde kullanmadım ve hiçbir şekilde bu tür ortamlarda bulunmadım" ifadelerini kullandı.

8 Ekim sabahında ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kullanma iddiası ile operasyon yapıldı. Aralarında Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici ve Demet Evgar'ın çiftinin de olduğu 19 ünlü isim gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sanat camiasından siyasete kadar 'lekelenmeme hakkı'nın ihlal edildiği gerekçesi ile eleştirildi. 18 isim jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kan, idrar ve saç örnekleri alınan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Son dakika | Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici ve Demet Evgar dahil 19 ünlü gözaltına alındıSon dakika | Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici ve Demet Evgar dahil 19 ünlü gözaltına alındı

ZİYNET SALİ DE GÜNLER SONRA İFADE VERDİ

19 ünlü isim arasında yer alan Ziynet Sali'nin avukatı operasyon günü bir açıklamada bulunarak Sali'nin yurt dışında olması nedeni ile dönmesinin ardından ifadesini vereceğini açıklamıştı. Bugün Türkiye'ye dönen Sali ifade verdi.

ziynet-sali.webp

"HAYATIM BOYUNCA BÖYLE ORTAMLARDA BULUNMADIM"

Sali ifade vermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yurt dışında olması nedeni ile ancak bugün ifade verebildiğini aktaran Sali, hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadığını ve bu ortamlarda da bulunmadığını kaydetti.

whatsapp-image-2025-10-14-at-11-33-39.jpeg
ZİYNET SALİ'NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Sali'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Herkese selamlar, Çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın da geçmesi; beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür.
Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim.
İfademde de belirttiğim üzere, ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım.
Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşmak istedim.
Sevgi ve iyilikle...
Ziynet Sali"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Türkiye
Şişli'de işçiler sokağa indi
Şişli'de işçiler sokağa indi
Artvin’de KYK yurdunda yerleşim krizi! Öğrenciler eylem yaptı
Artvin’de KYK yurdunda yerleşim krizi! Öğrenciler eylem yaptı
Son araştırma: Toplumun sürece desteği artarken başarılı olacağına inananlar azaldı
Son araştırma: Toplumun sürece desteği artarken başarılı olacağına inananlar azaldı