Zeydan Karalar'ın cezaevinden bir sözü yetti: Büyükşehir harekete geçti

Yayınlanma:
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın cezaevinden yazdığı mektup sonrası Büyükşehir Belediyesi, Gazze'de zor durumda olan insanlara 10 milyon liralık gıda ve hijyen malzemesi desteği için protokol imzaladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Gazze'de zor durumda olan insanlara destek sağlamak amacıyla 10 milyon liralık gıda ve hijyen malzemesi gönderilmesiyle ilgili protokolü imzaladı. Protokol, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ile Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı arasında Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

Bu adım, Silivri'den Gazze'ye yardımın hızlandırılması talebiyle Zeydan Karalar'ın Başkan Vekili Geçer'e yazdığı mektup sonrası, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle kabul ettiği madde çerçevesinde atıldı.

be6028d6-75ed-4e24-a334-233e350b.jpg

"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU CUMHURİYET SAYESİNDE MAZLUM MİLLETLERE YARDIMCI OLUYORUZ"

Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirten Güngör Geçer, şunları söyledi:

"Bütün dünyanın bu dramı izlemesi ayrı bir acı kaynağı. Zeydan Başkanımız Gazze'ye desteği daha önce meclis gündemine getirmişti. Belediye Meclisimiz de bunu oy birliğiyle onayladı. İnşallah oradaki insanların derdine bir nebze de olsa derman olur. Bu zulüm bir an önce biter diye temenni ediyoruz. İnşallah en kısa sürede, en azından insani yardım için kaplar açılır ve desteğimiz muhtaç insanlara ulaşır. Bir kez daha görüyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet nasıl mazlum milletlere Kurtuluş Savaşı ile nasıl umut olduysa, bugün de Cumhuriyet sayesinde mazlum milletlere yardımcı oluyoruz. İnşallah zulüm son bulur ve insanlık barış, huzur içinde bir dünyada yaşar."

