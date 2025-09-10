Zeydan Karalar'dan Yılmaz Güney paylaşımı

Zeydan Karalar'dan Yılmaz Güney paylaşımı
Yayınlanma:
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Yılmaz Güney'in vefatının 41'inci yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Karalar, " ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyor, "Yapımı devam eden Yılmaz Güney Evi’ni kentimize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney'in vefatının 41'inci yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

"YILMAZ GÜNEY EVİ’Nİ KENTİMİZE KAZANDIRACAK OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Karalar, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"Silivri’de olsam da, kentimize kazandırdığımız her eseri ve attığımız her temeli yakından takip ediyor; Adana’mızın sadece fiziksel altyapısını değil, kültür-sanat altyapısını da güçlendiriyoruz.

Bugün, sinema dünyasına kazandırdığı unutulmaz filmlerle dünyaca tanınan hemşehrimiz Yılmaz Güney’i, ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyor, yapımı devam eden Yılmaz Güney Evi’ni kentimize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyorum."

zeydan-karalar.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Türkiye
Mudanya'da yangın paniği! Alevler yerleşim yerine yaklaşmadan söndürüldü
Mudanya'da yangın paniği! Alevler yerleşim yerine yaklaşmadan söndürüldü
CHP'nin dik duruşu
CHP'nin dik duruşu