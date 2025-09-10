Zeydan Karalar'dan Yılmaz Güney paylaşımı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney'in vefatının 41'inci yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Karalar, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"Silivri’de olsam da, kentimize kazandırdığımız her eseri ve attığımız her temeli yakından takip ediyor; Adana’mızın sadece fiziksel altyapısını değil, kültür-sanat altyapısını da güçlendiriyoruz.

Bugün, sinema dünyasına kazandırdığı unutulmaz filmlerle dünyaca tanınan hemşehrimiz Yılmaz Güney’i, ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyor, yapımı devam eden Yılmaz Güney Evi’ni kentimize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyorum."