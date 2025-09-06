Zeydan Karalar için özgürlük yürüyüşü 29. gününde: Hedef Silivri!

Zeydan Karalar için özgürlük yürüyüşü 29. gününde: Hedef Silivri!
Yayınlanma:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından Adana'daki CHP'li gençlerin Ankara'ya başlattığı yürüyüş 29. gününde. CHP'li gençler Düzce'ye vardı.

CHP'li Adanalı 9 gencin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuklu diğer belediye başkanları için başlattığı Adana'dan Silivri'ye başlattığı Özgürlük Yürüyüşü, 27. günde Bolu’ya, 29. günde Düzce’ye ulaştı. CHP'li gençler Bolu’da Belediye Başkanı Tanju Özcan’la birlikte basın açıklaması yaptı. Başkan Tanju Özcan, İstanbul’dan sonra yürüyüşe katılacağını açıkladı.

d2bd136d-f3b6-4a2a-b22c-92f190e153d9-w-1.jpeg

HEDEF SİLİVRİ'YE VARMAK

Özgürlük Yürüyüşü yapan gençler açıklamalarında şunları söyledi:

  • "Adana’dan Silivri’ye doğru başlattığımız Özgürlük Yürüyüşü’nün 27. gününde Bolu’dayız. Türkiye tarihinin en uzun mesafeli Özgürlük Yürüyüşünü, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılan diğer belediye başkanlarımızın serbest bırakılması için başlattık. Günde 30 km yol kat ediyoruz ve zorlu bir yolculuk olmasına rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla sürdürmeye, Silivri’ye ulaşmaya hazırız. Belediye Başkanlarımızın tutuklanıp tutsak edilmesi yetmiyormuş gibi şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik operasyon yapıldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

