Zeki Demirkubuz: Hiçbiri gitmeyecek gibiydi kazık çakacak halleri vardı ama yoklar işte

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın Yotube kanalında yayınlanan 'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' isimli programın bugünkü konuğu, yönetmen Zeki Demirkubuz oldu.

Altaylı tutuklu olduğu için boş kalan koltuğuna oturan Demirkubuz, ülkenin hali hakkında konuşarak 'Bütün mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan generallerle, yöneticilerle, krallarla dolu' sözünü hatırlattı.

"KAZIK ÇAKACAK GİBİ BİR HALLERİ VARDI AMA YOKLAR İŞTE"

Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Kenan Evren'den bahseden Demirkubuz, "Hiçbiri gitmeyecek gibiydi, herkes kazık çakacak gibi bir halleri vardı ama yoklar işte" dedi.

Zeki Demirkubuz

"Mutluluk artık imkansız bir şey haline geldi" diyen Demirkubuz, programda şunları söyledi: