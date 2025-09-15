Zeki Demirkubuz: Hiçbiri gitmeyecek gibiydi kazık çakacak halleri vardı ama yoklar işte
Yayınlanma:
Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın boş koltuk programına konuk olan yönetmen Zeki Demirkubuz, "Ben kimleri gördüm, yani Demirel'i, Ecevit'i, Erbakan'ı, Turgut Özal'ı Kenan Evren'i hatırlıyorum. Hiçbiri gitmeyecek gibiydi, herkes kazık çakacak gibi bir hallerii vardı ama yoklar işte" dedi.
Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın Yotube kanalında yayınlanan 'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' isimli programın bugünkü konuğu, yönetmen Zeki Demirkubuz oldu.
Altaylı tutuklu olduğu için boş kalan koltuğuna oturan Demirkubuz, ülkenin hali hakkında konuşarak 'Bütün mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan generallerle, yöneticilerle, krallarla dolu' sözünü hatırlattı.
"KAZIK ÇAKACAK GİBİ BİR HALLERİ VARDI AMA YOKLAR İŞTE"
Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Kenan Evren'den bahseden Demirkubuz, "Hiçbiri gitmeyecek gibiydi, herkes kazık çakacak gibi bir halleri vardı ama yoklar işte" dedi.
"Mutluluk artık imkansız bir şey haline geldi" diyen Demirkubuz, programda şunları söyledi:
- "Ben kimleri gördüm, yani Demirel'i, Ecevit'i, Erbakan'ı, Turgut Özal'ı Kenan Evren'i hatırlıyorum. Hiçbiri gitmeyecek gibiydi, herkes kazık çakacak gibi bir halleri vardı ama yoklar işte.
- Yani o laftaki gibi, 'Bütün mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan generallerle, yöneticilerle, krallarla dolu.'
- Böyle kapılar açmak, bir toplumu bir arada yaşamak için olmaması gereken duygulara yöneltmek, bunlar virüs gibidir. Pandemi gibi düşünelim bunları, toplum hali olma işi böyledir. Pandeminin ilk vakanın ilan edildiğini günü hatırlayın. Koca bir ülke, bakın tek bir vaka, durmuştu o gün. Neden? Çünkü herkes biliyordu, veba gibi yayılacaktı. Bu duygular, böyle virüs gibidir.
- Bir kere bile söylediklerimize ihanet etmeye başladıkça bu insanı yavaş yavaş yutar."