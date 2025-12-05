Sahte ilanlarla yurttaşı dolandırdılar: 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Yayınlanma:
Sakarya merkezli 8 ilde ikinci el alım-satım uygulamalarında sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci el alım-satım uygulamalarında sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltıİstanbul merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı

SAKARYA MERKEZLİ 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sakarya merkezli Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale da el konuldu.

ŞÜPHELİLERDEN 14'Ü TUTUKLANDI 8'İ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bir kişiyi ifadesinin ardından serbest bırakan savcılık, 22 şüpheliyi ise mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
Türkiye
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Depremzedeler çıksın diye elektrikleri kestiler! Kış günü çocuklarımızla ne yapacağız?
Depremzedeler çıksın diye elektrikleri kestiler! Kış günü çocuklarımızla ne yapacağız?
Kumaş baskı fabrikasında yangın!
Kumaş baskı fabrikasında yangın!