Sahte ilanlarla yurttaşı dolandırdılar: 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci el alım-satım uygulamalarında sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
İstanbul merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı
SAKARYA MERKEZLİ 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sakarya merkezli Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
23 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale da el konuldu.
ŞÜPHELİLERDEN 14'Ü TUTUKLANDI 8'İ SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bir kişiyi ifadesinin ardından serbest bırakan savcılık, 22 şüpheliyi ise mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
