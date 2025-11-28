Zayıflama kahvesi içti neredeyse ölüyordu! Organları iflas etti bir buçuk ay yaşam savaşı verdi

Olay, İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan 32 yaşındaki Özge İkibaş, yaklaşık 2 ay önce mesai başındayken aniden fenalaştı. Durumu ağırlaşan İkibaş, hemen Ödemiş Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde genç kadının kalbinin durduğu belirlendi. Doktorların müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan İkibaş, durumunun ciddiyeti üzerine önce Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DOKTORLAR KAYNAĞI YAKINLARINDAN ÖĞRENDİ

Hastanede yaşam mücadelesi veren İkibaş'ın kalbinin neden durduğunu araştıran uzmanlar, hasta yakınıyla yaptıkları görüşmede kritik bilgiye ulaştı. Bir yakınının, genç kadının bir süredir internetten satın aldığı zayıflama kahvesini tükettiğini söylemesi üzerine tedavi seyri değiştirildi. Vücudunda biriken toksik maddelerin atılması için yoğun bir tedavi programı uygulanan İkibaş, 15 gün boyunca entübe halde kaldı. Toplam 1,5 aylık tedavi sürecinin ardından hayati tehlikeyi atlatan İkibaş, taburcu edildi.

"AKŞAMA KADAR BİR ŞEY YEDİRMİYORDU"

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Özge İkibaş, yaşadığı pişmanlığı ve süreci şu sözlerle anlattı:

"Kilo vermek için internetten aldım ve doktor kontrolünde değildi. 2 ay önce içmeye başladım. Aç karnına içiyorsunuz, zaten akşama kadar başka bir şey yedirmiyor. Fazla kullandım, bir anda kalbim durdu. Kendimi şanslı hissediyorum; yeni bir şans, yeni bir hayat. Tekrar böyle bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Ölüm de olabilirdi, çocuklarımı görememe ihtimalim vardı. Hiç tavsiye etmiyorum. Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın, sağlıklı şekilde diyet yapsınlar."

Kara para aklamakla suçlanan Neslim Güngen sahte zayıflama ilacı da satmış

UZMANINDAN 'ANİ KALP DURMASI' UYARISI

Hastanın tedavisini yürüten Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Pınar Ayvat, İkibaş'ın hastaneye geldiğinde hayati fonksiyonlarının çökme noktasında olduğunu vurguladı.

Hastanın hastaneye ulaşana kadar kalbinin birçok kez durduğunu belirten Doç. Dr. Ayvat, tedavi sürecini şöyle özetledi:

"Hasta bize geldiğinde solunum cihazına bağlıydı. Bütün kardiyak fonksiyon testleri düşmüş, kalbin kasılma gücü azalmış ve böbrekleri idrar üretemez hale gelmişti. Bütün parametreleri bozulmuştu. Önce diyalize almayı düşündük ancak tolere edemeyeceğini fark ettik. Her gün kandaki değerlerine göre solunum cihazını ayarladık ve böbrek destek tedavisi uyguladık."

"BAKANLIK ONAYI MUTLAKA SORGULANMALI"

Benzer vakalarla sık sık karşılaştıklarını belirten Doç. Dr. Ayvat, zayıflama amaçlı kullanılan ilaç, çay ve kahvelerin ciddi yan etkileri olduğuna dikkat çekti.

Ayvat, "Bu maddeler ani kalp durmasına, ritim bozukluğuna ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Gençlerimiz çeşitli maddeler, hanımlarımız ise zayıflama ürünleri nedeniyle bu tablolarla geliyor. Bu ürünlerin çok dikkatli kullanılması, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı olup olmadığının mutlaka incelenmesi gerekir" uyarısında bulundu.