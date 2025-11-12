Zafer Partili Şehirlioğlu'ndan işini yapan gazeteciye müdahale!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şikayeti üzerine tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller’in bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde görülen davası sırasında, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu, duruşmayı takip eden T24 muhabiri Can Öztürk’ü salondan çıkardı.

T24'ün aktardığı bilgilere göre, Şehirlioğlu, muhabir Can Öztürk'e yönelik "Haber yazmıyorsun, duruşmayı takip etmiyorsun. Aşağıda kafeler var. Git orada otur" diyerek müdahale etti. Öztürk’ün duruşmayı takip ettiğini belirtmesine rağmen Şehirlioğlu, yaşlı bir kişiyi yanına çağırarak "Deden yaşında adamlar burada ayakta bekliyor, sen burada oturuyorsun" dedi ve tartışmanın ardından muhabiri kolundan tutarak ayağa kaldırdı ve salondan çıkardı.

GAZETECİLERDEN SERT TEPKİ

Can Öztürk’ün salondan çıkarılması, duruşmayı takip eden diğer basın mensuplarının sert tepkisiyle karşılaştı. Tepkiler üzerine gazetecilerin yanına gelen Şehirlioğlu, "Başka bir dosya ile ilgileniyordu. Yer işgal etmemesi için kendisini salondan çıkardım. Yazıyorsa yazdığı haberi göstersin" ifadelerini kullandı.

Saldırıya tepki gösteren gazetecilerden biri ise, "Burası metrobüs değil duruşma salonu, Can adliye basını olarak orada haberini yazdığı için oturuyor. Gazetecilik yapıyor" sözleriyle Şehirlioğlu’na yanıt verdi.