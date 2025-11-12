Zafer Partili Şehirlioğlu'ndan işini yapan gazeteciye müdahale!

Zafer Partili Şehirlioğlu'ndan işini yapan gazeteciye müdahale!
Yayınlanma:
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'nde emekli Albay Orkun Özeller’in duruşmasını takip eden T24 muhabiri Can Öztürk, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu tarafından "Duruşmayı izlemiyorsun, deden yaşında adamlar ayakta bekliyor" denilerek salondan çıkarıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şikayeti üzerine tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller’in bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde görülen davası sırasında, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu, duruşmayı takip eden T24 muhabiri Can Öztürk’ü salondan çıkardı.

T24'ün aktardığı bilgilere göre, Şehirlioğlu, muhabir Can Öztürk'e yönelik "Haber yazmıyorsun, duruşmayı takip etmiyorsun. Aşağıda kafeler var. Git orada otur" diyerek müdahale etti. Öztürk’ün duruşmayı takip ettiğini belirtmesine rağmen Şehirlioğlu, yaşlı bir kişiyi yanına çağırarak "Deden yaşında adamlar burada ayakta bekliyor, sen burada oturuyorsun" dedi ve tartışmanın ardından muhabiri kolundan tutarak ayağa kaldırdı ve salondan çıkardı.

Bahçeli şikayet etmişti: Orkun Özeller hakkında tahliye kararı!Bahçeli şikayet etmişti: Orkun Özeller hakkında tahliye kararı!

GAZETECİLERDEN SERT TEPKİ

Can Öztürk’ün salondan çıkarılması, duruşmayı takip eden diğer basın mensuplarının sert tepkisiyle karşılaştı. Tepkiler üzerine gazetecilerin yanına gelen Şehirlioğlu, "Başka bir dosya ile ilgileniyordu. Yer işgal etmemesi için kendisini salondan çıkardım. Yazıyorsa yazdığı haberi göstersin" ifadelerini kullandı.

Saldırıya tepki gösteren gazetecilerden biri ise, "Burası metrobüs değil duruşma salonu, Can adliye basını olarak orada haberini yazdığı için oturuyor. Gazetecilik yapıyor" sözleriyle Şehirlioğlu’na yanıt verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye
Genç kadın evde ölü bulunmuştu: Arkadaşları hakkında karar verildi
Genç kadın evde ölü bulunmuştu: Arkadaşları hakkında karar verildi
Son dakika | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'yi Yargıtay'a bildirdi
Son dakika | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'yi Yargıtay'a bildirdi