Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i selamladılar! SOLOTÜRK'ten zafer uçuşu

Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i selamladılar! SOLOTÜRK'ten zafer uçuşu
Yayınlanma:
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istihgaratı Anıtkabir üzerinde uçuş düzenledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurdun dört bir yanında çeşitli gösterilerle kutlanmaya devam ediyor. Zaferin 103'üncü yıl dönümüdne SOLOTÜRK, Büyük Zafer'in mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü düzenlediği gösteri uçuşuyla selamladı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün düzenlediği gösteri uçuşu izleyenleri büyüledi.

Anıtkabir üzerinde yapılan uçuş sırasında ortaya çıkan kareler kameralara yansıdı.

aa-20250830-38970987-38970981-soloturk-buyuk-zaferin-103-yilinda-ankarada-gosteri-ucusu-gerceklestirdi.jpg

aa-20250830-38971046-38971042-soloturk-buyuk-zaferin-103-yilinda-ankarada-gosteri-ucusu-gerceklestirdi.jpg

aa-20250830-38970987-38970979-soloturk-buyuk-zaferin-103-yilinda-ankarada-gosteri-ucusu-gerceklestirdi.jpg

aa-20250830-38971046-38971035-soloturk-buyuk-zaferin-103-yilinda-ankarada-gosteri-ucusu-gerceklestirdi.jpg

68b32dc3a362490a46fb5334.webp

Kaynak:AA

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Yediemin otoparkında yangın paniği! Araçlar küle döndü
Yediemin otoparkında yangın paniği! Araçlar küle döndü
'Golani' suç örgütü üyesi 9 şüpheli tutuklandı: Örgüt yöneticisi de yakalandı
'Golani' suç örgütü üyesi 9 şüpheli tutuklandı: Örgüt yöneticisi de yakalandı