Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i selamladılar! SOLOTÜRK'ten zafer uçuşu

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurdun dört bir yanında çeşitli gösterilerle kutlanmaya devam ediyor. Zaferin 103'üncü yıl dönümüdne SOLOTÜRK, Büyük Zafer'in mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü düzenlediği gösteri uçuşuyla selamladı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün düzenlediği gösteri uçuşu izleyenleri büyüledi.

Anıtkabir üzerinde yapılan uçuş sırasında ortaya çıkan kareler kameralara yansıdı.