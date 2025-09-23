Yüzde 60 zihinsel engelli gence, 9 hakim ve savcıyı tehditten 31 yıl hapis cezası

Dinçer GÖKÇE



9 yargı mensubu ile yüzde 60 engelli Umut Can Islak’ın karşı karşıya geldiği dava dosyası Antalya 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Umut Can Islak; kullanıcılara, sesli, yazılı veya görüntülü sohbet imkânı sağlayan Discord platformuna katıldı. Milyonlarca kişinin kişisel verilerini çalan hackerların olduğu bir gruba dahil olan Islak, iddiaya göre, başka kişilerin yönlendirmesi ile bir dizi hakim ve savcıyı arayarak tehdit etti.

Umut Can Islak, yargılandığı davada 1 yıl tutuklu kaldı.

ÖNCE BAŞSAVCIYI SONRA ANNESİNİ ARADI

Dava dosyasına göre, arama işlemleri 24-25 Mart 2024 günü gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci 24 Mart 2024 gecesi saat 00.20’de arandı. Arayan kişi, Kahveci’ye “Ben Abdullah Öcalan. Sen yetkiliymişsin. Beni içeriden derhal çıkar” dedi. Kahveci görüşmeyi sonlandırdı. Aynı kişi, bir dakika sonra da başsavcının annesini aradı ve oğlundan söz ederek “O beni hapse soktu. Onu bulup öldüreceğim” dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci.

“KOCANI ÖLDÜRECEĞİM”

24 Mart günü aranan bir diğer isim ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi Başkanı Fikret Karaçorlu oldu. Arayan kişi kendisini, daha önce kredi kartı dolandırıcılığından ceza alan Cumhur Seçmen olarak tanıtarak, Karaçorlu’ya, “Ben Cumhur Seçmen, beni tanımadın mı lan” dedi.

Antalya BAM 9. Ceza Dairesi Başkanı Fikret Karaçorlu.

Aynı kişi, kısa süre sonra da Karaçorlu’nun kızını aradı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Şermin Başverdi’yi 24 Mart günü arayan kişi, Başverdi’ye “Kocanı öldüreceğim” diyerek bu kişiyi tehdit etti. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Suat Yürekli de 24 Mart günü arandı. Arayan kişi Suat Yürekli’ye küfretti.

Antalya BAM 11. Ceza Dairesi Başkanı Şermin Başverdi.

SAHTE POLİS, BAŞSAVCIYI İFADEYE ÇAĞIRDI!

Dönemin Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar ise 25 Mart günü saat arandı. Arayan kişi Antalya Meydan Polis Merkezinde görevli “Polis Ahmet” olarak kendisini tanıttıktan sonra Başsavcı Alpdündar’a “Hakkında dolandırıcılık ve cinsel tacizden şikâyet var. Gelip ifade vermen gerekiyor” dedikten sonra devamında “Sen, savcılığına mı güveniyorsun. Sana bir şey olmaz diye mi düşünüyorsun” dedi. Bu aramadan 6 dakika sonra yeniden Alpdündar’ı arayan kişi bu kez başsavcıya küfrederek “O iddianameleri hazırlamak neymiş, sana göstereceğim. Müebbet hapis cezası aldım. Bundan sonra benim korkacak bir şeyim yok” dedi.

Dönemin Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar.

“SENİN SÜLALENE ULAŞIRIM”

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil de 25 Mart günü aranan bir diğer isim oldu. Anılan gün saat 18. 39’da Başsavcısı Selimefendigil’i arayan kişi ilk olarak “Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacaksın” dedi. Devamında ise “Ben senin sülalene ulaşırım. Yedi ceddine ulaşırım. Bütün bilgilerin elimde. Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacaksın” ifadelerini kullandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil.

“OĞLUNUN BÖBREKLERİNİ ALACAĞIM”

Antalya Adliyesinde görevli savcı Taner Şen ise 24 Mart akşamı saat 22.54’te arandı. Savcı Şen’e yönelik başlangıçta küfürlü ifadeler kullanan kişi devamında, kredi kartı dolandırıcılığı yaptığını belirterek “Ben kart isi yapıyorum. Bana dava açmışsın. Senin o bıyıklarını yolacağım. Az evvel oğlunla da konuştum. Konum attım. Geldiğinde götürüp böbreklerini alacağım” dedi.

“DOSYAYI KAPAT, YOKSA SENİ ADLİYEDE ASARIM”

Antalya Adliyesinde görevli Savcı Ömer Cicim ise 25 Mart günü saat 18.25’te arandı. Arayan kişi “Ben Avukat D. K.’nin eşiyim. Benim hakkımda TCK 245'den (Kart dolandırıcılığı) dava açacakmışsın. Sende dosyam varmış. Sen yürek mi yedin. Hemen o dosyayı kapat. Yoksa seni öldürürüm; adliyede seni asarım” dedi. Antalya Adliyesinde görevli Ata Köycü’yü 24 Mart günü saat 21.19’da arayan kişi Köycü’yü “Sana savcılık yaptırmayacağım. Seni öldüreceğim” dedi.

BİR GÜN SONRA YAKALANDI

Tehdit edilen hakim ve savcıların şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. 26 Mart günü Umut Can Islak gözaltına alındı. Islak’ın evinde bir dizi dijital materyale el konuldu. Söz konusu materyaller arasında çok sayıda kişinin kişisel verisi de yer aldı.

Savcılık ifadesinde, 101 milyon kişinin kişisel verisinin, kendisinin de içinde grubun elinde olduğunu belirten Umut Can Islak “Cumhurbaşkanı ve MİT başkanının kimlik bilgilerine dahi bu şahıslar tarafından rahatlıkla ulaşılabilmektedir” dedi. Islak ifadesinin devamında “Aslında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u da arayacaktık. Ancak eski numarası kayıtlı olduğu için eski numara sahibini aradılar” dedi. Islak, grubun bir diğer üyesi S. Ü. Ş.’nin ise emekliye ayrılan bir çok generali aradığını söyledi. Islak, şikâyetçi olan 9 hakim savcıdan 3’ünü kendisinin aradığını, kalan 6 kişiyi ise başka grup üyelerinin aradığını öne sürdü.

İKİ AYRI SUÇTAN 31 YIL HAPİS CEZASI!

Hakim ve savcıların aranma sebebinin eğlenmek ve gövde gösterisi yapmak olduğunu savunan Islak 29 Mart 2024 günü tutuklandı. 1 yıl kadar tutuklu yargılanan Islak geçen 11 Mart günü tahliye edildi. Islak’a ilişkin yargılamada karar ise geçen 11 Eylül günü çıktı. Islak’a, “tehdit” ve “kişisel verileri ele geçirme” suçlarından 31 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Islak, mahkemede ise, şikayetçilerden hiçbirini aramadığını öne sürdü. Oğlunun yüzde 60 engelli olduğunu ve ceza ehliyetinin olmadığını savunan Baba Abdurrahman Islak ise “Oğlum kişisel bakımını dahi tek başına yapamıyor. Eğer verilen ceza kesinleşirse, yaşından fazla bir ceza almış olacak” dedi. Oğlunun kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini kaydeden Islak, “Bu kişilerin tehditleri yüzünden oğlum bugün bu durumda” dedi.