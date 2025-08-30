Yusuf Kaplan 30 Ağustos'ta zehrini kustu! Hızını alamadı kendi cenahına da hakaretler yağdırdı

İktidarın yakın gazetesi Yeni Şafak'ın yazarı Yusuf Kaplan, "Bu millet anayasasını yapamayacak mı?" başlıklı köşe yazısında Türkiye'nin kendi anayasasını yapamadığını iddia ederek laikliği tasma olarak nitelendirip mevcut Anayasa'yı hedef aldı.

YUSUF KAPLAN 30 AĞUSTOS'TA ZEHRİNİ KUSTU!

Türk milletinin acınası bir halde olduğunu iddia eden Kaplan "Bin yıl dünya tarihini yapan bir toplumun hâl-i pür melâline bakın, bu millet köle mi? Laiklik, gerçekliği fizik gerçekliğe indirgeyen, metafiziği yok sayan, dünyayı kutsayan bir barbarlık biçimidir" dedi.

"Laikçilik tasması, bizi durdurmak, tarihî yürüyüşümüzü bitirmek için boynumuza geçirildi" diyen Kaplan, mevcut Anayasa'nın milleti köle yaptığı iddiasını sürdürerek "Değiştirilmesi bile teklif edilemeyen bir pranga!" dedi.

Vatana ihanet nedeniyle idam edilen İskilipli Atıf'ın asılmasından da laikliği suçlu bulan Kaplan, laiklik adına cinayetler işlendiğini iddia etti.

HIZINI ALAMADI KENDİ CENAHINA DA HAKARETLER YAĞDIRDI

Laikliği savunanlara hakaret etmekten de geri durmayan Kaplan, kendisine yakın gördüğü kesimin de savunmaya geçtiğini ifade ederek "Hâl böyleyken, laikliğin özgürlük olduğunu söyleyen ya salaktır ya da asalak!" dedi.

Yusuf Kaplan'ın yazısı şu şekilde: