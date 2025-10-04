Yürüyen merdivene sabotaj: ABB harekete geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik gelen arıza ihbarlarını titizlikle incelemeye devam ediyor.

Ankara’da yürüyen merdivene sabotaj kamerada

Arıza takibinin yapılabilmesi amacıyla SCADA sistemi ile 24 saat gözlenen yürüyen merdivenler ile asansörlerde ekipler tarafından yapılan incelemelerde, arızalı görünen ve çalışmadığı ihbar edilen yürüyen merdivenlerde vatandaşların acil durdurma butonlarına basmaları olduğu tespit edildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILIYOR

Ünitelere kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılıyor. Son olarak çeşitli bölgelerden gelen yürüyen merdiven arıza ihbarlarının ardından yapılan incelemede, vatandaşların kasıtlı olarak acil durdurma butonunu kullandığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, söz konusu kişilerin etrafını kontrol ettikten sonra butona basarak yürüyen merdiveni devre dışı bıraktığı ve ardından hızla uzaklaştığı görülüyor.