Ankara’da yürüyen merdivene sabotaj kamerada

Ankara’da yürüyen merdivene sabotaj kamerada
Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yürüyen merdivenlere ilişkin yapılan açıklamada "Sincan Gimsa Altgeçidi’nde yapılan incelemede, bir vatandaşın kasıtlı olarak acil durdurma butonunu kullandığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, söz konusu kişinin etrafını kontrol ettikten sonra butona basarak yürüyen merdiveni devre dışı bıraktığı ve ardından hızla uzaklaştığı görülüyor" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdivenlere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yürüyen merdivenlere yapılan sabotajlara değinildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

ABB Basın Bürosu'nun yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik gelen arıza ihbarlarını titizlikle inceliyor.

Son olarak 04.09.2025 tarihinde Sincan Gimsa Altgeçidi’nde yapılan incelemede, bir vatandaşın kasıtlı olarak acil durdurma butonunu kullandığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, söz konusu kişinin etrafını kontrol ettikten sonra butona basarak yürüyen merdiveni devre dışı bıraktığı ve ardından hızla uzaklaştığı görülüyor.

Başka güvenlik kamerası kayıtlarında da benzer şekilde farklı kişilerin aynı yöntemi kullanarak yürüyen merdivenleri durdurduğu anlaşıldı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Siyaset
Türk demokrasisinin 'kayyum' sınavı: Partiler safını belirledi
Türk demokrasisinin 'kayyum' sınavı: Partiler safını belirledi
Kayyum Gürsel Tekin gözünü kararttı! Bu sefer saat verdi
Kayyum Gürsel Tekin gözünü kararttı! Bu sefer saat verdi