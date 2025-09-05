Ankara’da yürüyen merdivene sabotaj kamerada

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdivenlere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yürüyen merdivenlere yapılan sabotajlara değinildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

ABB Basın Bürosu'nun yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik gelen arıza ihbarlarını titizlikle inceliyor.



Son olarak 04.09.2025 tarihinde Sincan Gimsa Altgeçidi’nde yapılan incelemede, bir vatandaşın kasıtlı olarak acil durdurma butonunu kullandığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, söz konusu kişinin etrafını kontrol ettikten sonra butona basarak yürüyen merdiveni devre dışı bıraktığı ve ardından hızla uzaklaştığı görülüyor.



Başka güvenlik kamerası kayıtlarında da benzer şekilde farklı kişilerin aynı yöntemi kullanarak yürüyen merdivenleri durdurduğu anlaşıldı" ifadeleri yer aldı.