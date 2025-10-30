Yükünü boşaltan hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ulus Mahallesi Kelaynak Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 34 KAD 375 plakalı hafriyat kamyonu, şoförünün inşaat alanına getirdiği mıcırı boşaltırken devrildi.

ŞOFÖR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Devrilen kamyonda sıkışan şoför ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca kaza sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu. Kazadan dolayı yol trafiğe kapatılırken, kamyonun kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, inşaat alanına yanaşan kamyonun, şoförünün damperi kaldırmasının ardından devrildiği anlar yer aldı.