Yükünü boşaltan hafriyat kamyonu devrildi

Yükünü boşaltan hafriyat kamyonu devrildi
Yayınlanma:
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde mıcır yüklü hafriyat kamyonu yükünü boşaltırken devrildi. Kaza sonucu şoför yaralandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ulus Mahallesi Kelaynak Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 34 KAD 375 plakalı hafriyat kamyonu, şoförünün inşaat alanına getirdiği mıcırı boşaltırken devrildi.

besiktas-kaza.jpg

ŞOFÖR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Devrilen kamyonda sıkışan şoför ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

besiktas-kamyon-devrildi.jpg

Ayrıca kaza sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu. Kazadan dolayı yol trafiğe kapatılırken, kamyonun kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

besiktas-kamyon-kazasi.jpg

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, inşaat alanına yanaşan kamyonun, şoförünün damperi kaldırmasının ardından devrildiği anlar yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Türkiye
8 yaşındaki çocuğu ayağından tutup yere fırlatmıştı: Savunması pes dedirtti
8 yaşındaki çocuğu ayağından tutup yere fırlatmıştı: Savunması pes dedirtti
Son Dakika | İmamoğlu'nun avukatı serbest bırakılacak mı? Açıklama var
Son Dakika | İmamoğlu'nun avukatı serbest bırakılacak mı? Açıklama var