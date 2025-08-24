Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi

Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi
Yayınlanma:
Bursa'da Selçuk Akgün, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bursa’da, 40 yaşındaki Selçuk Akgün yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Gaat 01.30 sıralarında Nilüfer İlçesi Çalı Yolu üzerinde meydana gelen kazada, şehir merkezine doğru seyir halinde ilerleyen Ahmet Ç.'nin kullandığı 16 ANT 226 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Akgün’e çarptı.

otomobilin-carptigi-yaya-oldu-878972-261087.jpg

METRELERCE SAVRULDU

Akgün çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

otomobilin-carptigi-yaya-oldu-878973-261087.jpg

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde Selçuk Akgün’ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Sürücü Ahmet Ç., gözaltına alınırken, Akgün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Depremden 13 gün önce CİMER'e şikayet etmişti: O öldü iddianame hala hazırlanmadı!
Depremden 13 gün önce CİMER'e şikayet etmişti: O öldü iddianame hala hazırlanmadı!
Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu
Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu
Yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştu!
Yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştu!