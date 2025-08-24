Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi
Bursa’da, 40 yaşındaki Selçuk Akgün yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Gaat 01.30 sıralarında Nilüfer İlçesi Çalı Yolu üzerinde meydana gelen kazada, şehir merkezine doğru seyir halinde ilerleyen Ahmet Ç.'nin kullandığı 16 ANT 226 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Akgün’e çarptı.
METRELERCE SAVRULDU
Akgün çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde Selçuk Akgün’ün hayatını kaybettiğini belirlendi.
Sürücü Ahmet Ç., gözaltına alınırken, Akgün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.