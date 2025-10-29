Yolcuyu hastaneye yetiştiren sürücüye ödül

Kars'ta Çarşı-Halitpaşa hattında 26 Ekim günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Faikbey Caddesi'nde aracına binen yolcunun fenalaştığını fark eden minibüs sürücüsü Mahir Ada, güzergahını değiştirip Harakani Devlet Hastanesi'ne yöneldi.

YOLCUYU ZAMANINDA HASTANEYE ULAŞTIRDI

Ada'nın zamanında hastaneye ulaştırdığı yolcu, diğer yolcuların da yardımıyla sağlık görevlileri tarafından sedyeye alınıp acil servise götürüldü.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, kalp krizi geçirdiği belirlenen yolcu yapılan müdahalenin ardından 1 gün müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNE ÖDÜL VERİLDİ

Minibüsün sürücüsü Mahir Ada, Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda ödüllendirildi. Oda başkanı Okay Ulakcı, "Kıymetli esnafımız Mahir Ada görev başında örnek bir davranış sergilemiştir. Seyir halindeyken aracındaki yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark edip soğukkanlılıkla ilk müdahaleyi yaparak hastayı hızla hastaneye ulaştırmıştır. Bu duyarlı ve kahramanca davranışıyla hem meslektaşlarına hem topluma örnek olmuştur. Bütün esnaflarımıza örnek bir davranış sergilediği için kendisini kutluyorum" dedi.

Mahir Ada ise "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu yaptığım, aslında bir insanlık görevidir. Herkese, özellikle meslektaşlarıma, bu tür durumlarda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.