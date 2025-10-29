Yolcuyu hastaneye yetiştiren sürücüye ödül

Yolcuyu hastaneye yetiştiren sürücüye ödül
Yayınlanma:
Kars'ta kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştiren minibüs sürücüsü ödüllendirildi.

Kars'ta Çarşı-Halitpaşa hattında 26 Ekim günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Faikbey Caddesi'nde aracına binen yolcunun fenalaştığını fark eden minibüs sürücüsü Mahir Ada, güzergahını değiştirip Harakani Devlet Hastanesi'ne yöneldi.

kars-minibus-surucusune-odul.jpg

YOLCUYU ZAMANINDA HASTANEYE ULAŞTIRDI

Ada'nın zamanında hastaneye ulaştırdığı yolcu, diğer yolcuların da yardımıyla sağlık görevlileri tarafından sedyeye alınıp acil servise götürüldü.

Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi: Karşı şeride geçip gelen araca çarptı!Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi: Karşı şeride geçip gelen araca çarptı!

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, kalp krizi geçirdiği belirlenen yolcu yapılan müdahalenin ardından 1 gün müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

kars-odul-alan-surucu.jpg

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNE ÖDÜL VERİLDİ

Minibüsün sürücüsü Mahir Ada, Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda ödüllendirildi. Oda başkanı Okay Ulakcı, "Kıymetli esnafımız Mahir Ada görev başında örnek bir davranış sergilemiştir. Seyir halindeyken aracındaki yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark edip soğukkanlılıkla ilk müdahaleyi yaparak hastayı hızla hastaneye ulaştırmıştır. Bu duyarlı ve kahramanca davranışıyla hem meslektaşlarına hem topluma örnek olmuştur. Bütün esnaflarımıza örnek bir davranış sergilediği için kendisini kutluyorum" dedi.

Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi: Karşı şeride geçip gelen araca çarptı!Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi: Karşı şeride geçip gelen araca çarptı!

Mahir Ada ise "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu yaptığım, aslında bir insanlık görevidir. Herkese, özellikle meslektaşlarıma, bu tür durumlarda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Türkiye
İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına boğuldu
İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına boğuldu
Şanlıurfa'da cenazede 'park' kavgası: 9 yaralı
Şanlıurfa'da cenazede 'park' kavgası: 9 yaralı