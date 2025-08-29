Yola savruldu, arkadan gelen araç çarptı: Feci kazada can verdi
Burdur'da tarım aracı ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yola savruldu. Savrulan kişi, arkadan gelen başka bir aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Burdur'da tarım aracı ile 2 otomobilin karıştığı feci bir kaza meydana geldi.
Bülent Ecevit Bulvarı'nda seyir halin
de olan R.A.'nın kullandığı tarım aracı, A.B'nin yönetiminde bulunan15 DJ 253 plakalı otomobille çarpıştı.
YOLA SAVRULAN SÜRÜCÜYE ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPTI
Çarpışmanın şiddetiyle tarım aracının sürücüsü R.A. yere savruldu. Tam bu sırada daha korkunç bir kaza da ardından geldi. Yola savrulan sürücü R.A'ya arkadan gelen S.B'nin idaresinde bulunanı 06 DMV 897 plakalı otomobil çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde sürücü R.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.