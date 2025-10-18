Yola çıkacaklar dikkat: Tır devrildi trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat: Tır devrildi trafik kilitlendi
Yayınlanma:
İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Büyükçekmece'de devrilen tır nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da Edirne istikametine gidecekler dikkat! Büyükçekmece D-100 kara yolu kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Edirne istikametine trafiğe kapatıldı.

59 AAR 214 plakalı tırın, Büyükçekmece'dee yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği belirtildi.

Aracın patlayan camından kendi imkanıyla dışarı çıkan sürücünün olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ÇALIŞMA YAPILIYOR

Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılıyor mu? Bakanlıktan açıklama geldiTrafikte yüzde 10 toleransı kaldırılıyor mu? Bakanlıktan açıklama geldi

Devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akışı sağlanamıyor.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken tırın kaldırılması için çalışma yapılıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye
Cengiz'in Eskişehir'deki siyanürlü altın madenine onay çıktı: Binlerce ağaç kesecek bir ili talan edecek
Cengiz'in Eskişehir'deki siyanürlü altın madenine onay çıktı: Binlerce ağaç kesecek bir ili talan edecek
Bu olay İstanbul'da oldu hem de Eyüpsultan'da: Faslı genç çifti Afganlar kaçırdı kabusu yaşattı
Bu olay İstanbul'da oldu hem de Eyüpsultan'da: Faslı genç çifti Afganlar kaçırdı kabusu yaşattı