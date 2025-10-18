Yola çıkacaklar dikkat: Tır devrildi trafik kilitlendi

İstanbul'da Edirne istikametine gidecekler dikkat! Büyükçekmece D-100 kara yolu kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Edirne istikametine trafiğe kapatıldı.

59 AAR 214 plakalı tırın, Büyükçekmece'dee yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği belirtildi.

Aracın patlayan camından kendi imkanıyla dışarı çıkan sürücünün olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ÇALIŞMA YAPILIYOR

Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılıyor mu? Bakanlıktan açıklama geldi

Devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akışı sağlanamıyor.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken tırın kaldırılması için çalışma yapılıyor.