Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılıyor mu? Bakanlıktan açıklama geldi

Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılıyor mu? Bakanlıktan açıklama geldi
Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı, radar cezalarında hız toleransının kaldırılacağına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüzde 10’luk hız toleransının yeni düzenlemede de korunduğu, yerleşim yerlerinde 5 km/s, yerleşim yeri dışında ise 10 km/s aşım payının uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Trafik cezalarında köklü değişiklikler içeren yeni düzenleme bu hafta Meclis'e sunulacak. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10’luk hız toleransı tamamen kaldırılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, “Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10’luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği” iddia edilmişti.

Bütçedeki kara deliğe 'trafik cezası' yamasıBütçedeki kara deliğe 'trafik cezası' yaması

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlığın yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10’luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

icisleri-bakanligi.png

AYRINTILARI BELLİ OLDU

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır.
Bu kapsamda;

Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır.

Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür.

Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
İçişleri Bakanlığı Serdar Öktem için harekete geçti: Sinan Ateş ayrıntısı dikkat çekti
İçişleri Bakanlığı Serdar Öktem için harekete geçti: Sinan Ateş ayrıntısı dikkat çekti
Diyarbakır'da Rojin Kabaiş için oturma eylemi
Diyarbakır'da Rojin Kabaiş için oturma eylemi
Çekmeköy'de İETT otobüsü şoförü durağa daldı: 1 kişi öldü çok sayıda yaralı var! Görüntüler ortaya çıktı
Çekmeköy'de İETT otobüsü şoförü durağa daldı: 1 kişi öldü çok sayıda yaralı var! Görüntüler ortaya çıktı