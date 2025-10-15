Bütçedeki kara deliğe 'trafik cezası' yaması

Meclis gündeminde trafik cezalarını artırmayı ön gören yeni düzenleme yer alırken, iktidar bütçedeki kara deliğe önlem almak ve bütçeye kaynak yaratmak için için elini yurttaşın cebine atıyor.

Bütçenin önemli bir kısmı da trafik cezalarıyla karşılanmaya çalışılıyor. Buna göre trafik cezalarıyla otoyol ve köprü gelirleri önceki yıllara göre katlandı. Geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde yaklaşık 26 milyar TL olan trafik cezası tahsilatı, bu yılın aynı döneminde itibarıyla 44,7 milyar TL'ye çıktı. Yol, köprü ve tünel gelirleri de bu yılın sekiz ayında 1 milyar 193 milyon TL'yi buldu.

Mali disiplin lafta kaldı: Bütçede delik öyle bir büyüdü ki üçe katlandı!

Trafik kazalarını azaltmak için getirildiği iddia edilen ancak bütçe açığını kapatma amacı daha ağır basan trafik cezalarına ilişkin düzenleme, Meclis gündeminde. Yeni düzenlemeyle trafik cezalarının fahiş düzeyde artırılması öngörülüyor. Bu yıl bitmeden yürürlüğe girecek olan yeni ceza tutarları, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden değerleme oranında bir kez daha artırılacak.

Bu yıl yüzde 25’ten az olmayacak yeniden değerleme oranı Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.

İLK 8 AYDA 1 MİLYARI AŞTI

İktidarın daha kolay tahsil edilebilir olması nedeniyle, gelir kalemleri arasında önemli bir yer tutan yol, köprü, tünel gelirleri ile trafik cezalarındaki gelirler son yıllarda katlandı. Geçen yılın tamamında 1 milyar 285 milyon TL olan yol, köprü ve tünel gelirleri bu yılın ilk 8 ayında 1 milyar 1 milyar 193 TL lirayı buldu.

55.1 MİLYARI BULMASI BEKLENİYOR

Yine 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde 25 milyar 922 milyon TL olan trafik cezası tahsilatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 72 oranında artarak 44 milyar 760 milyon TL'ye ulaştı. Böylece geçen yılın tamamında 43 milyar 601 milyon TL olan trafik cezası geliri, bu yıl Ağustos itibarıyla aşıldı. Bu yılın ilk sekiz ayında tahakkuk ettirilen ceza tutarı ise 83 milyar TL'yi aştı ve yıl sonuna kadar 55,1 milyar liraya ulaşması beklenen ceza tahsilatının üzerine çıktı.

"FAKİRDEN ALIP ZENGİNİNE VERİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “İktidarın gücü sadece garip gurebaya yetiyor. Ama fakirden alıp, zenginine, Saray’a veriyor” dedi. Karasu, hükümetin kendi açığını kapatmak için trafik cezalarıyla, geçmediği köprülerden yaptığı tahsilatlarla vatandaşın cebine elini attığını söyledi.

Yap-işlet-devret projelerinin “soygun düzeni” oluşturduğunu söyleyen Karasu, belirli şirketlere aktarılan garantiler nedeniyle, köprü ve otoyolları işletmecilerinin zenginleştiğini söyledi. Karasu, “Vatandaşın boğazını sıka sıka derman bırakmayan bu iktidar, bir taraftan da trafik cezalarıyla kendi açığını kapatmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.