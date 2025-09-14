Yol savaş alanına döndü! Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri tarlaya uçtu

Korkunç kaza, saat 16.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. İznik istikametine seyir halinde olan 24 yaşındaki Muhammet A.'nın kullandığı 54 ACS 046 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 23 yaşındaki Sedanur Ç. idaresindeki 16 BNC 467 plakalı otomobil ile henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

YOL KENARINDA CAN PAZARI

Korkunç bir gürültüyle gerçekleşen çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Diğer araç ise yol ortasında hurda yığınına döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye siren sesleri arasında çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi ulaştı.

Araçların içinde sıkışan sürücüler Muhammet A. ve Sedanur Ç. ile yolculardan Beyza A. (22) ve Yudum M. (26) yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.