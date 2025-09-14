Yol savaş alanına döndü! Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri tarlaya uçtu

Yol savaş alanına döndü! Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri tarlaya uçtu
Yayınlanma:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ortalık adeta can pazarına döndü. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıkarak tarlaya savrulurken, hurdaya dönen otomobillerdeki 4 genç yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Korkunç kaza, saat 16.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. İznik istikametine seyir halinde olan 24 yaşındaki Muhammet A.'nın kullandığı 54 ACS 046 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 23 yaşındaki Sedanur Ç. idaresindeki 16 BNC 467 plakalı otomobil ile henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

YOL KENARINDA CAN PAZARI

Korkunç bir gürültüyle gerçekleşen çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Diğer araç ise yol ortasında hurda yığınına döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye siren sesleri arasında çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi ulaştı.

Araçların içinde sıkışan sürücüler Muhammet A. ve Sedanur Ç. ile yolculardan Beyza A. (22) ve Yudum M. (26) yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
CHPli Karasu: Bir daha STK’larda bile seçim yapmaktan bahsedemeyiz
CHPli Karasu: Bir daha STK’larda bile seçim yapmaktan bahsedemeyiz
Binlerce kişi Konya'ya akın etti!
Binlerce kişi Konya'ya akın etti!
İmamoğlu: Demokrasiye, hukuka ve Türkiye’ye sahip çıkalım
İmamoğlu: Demokrasiye, hukuka ve Türkiye’ye sahip çıkalım