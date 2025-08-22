Erdoğan kendi memleketinde bile kaybediyor! İşte son anket

Erdoğan kendi memleketinde bile kaybediyor! İşte son anket
İktidara yakın ORC Araştırma tarafından geçen hafta 12 ilde yapılan anket sonuçlarına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi memleketi Rize'de bile neredeyse 10 puan kaybetti.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde 22 yıl aradan sonra AKP'ye ciddi fark atarak birinci parti olan CHP, yerel seçimlerin ardından yapılan anketlerin neredeyse tamamında birinci parti konumunda olmaya devam ediyor. AKP ise ekonomi politikalarındaki başarısızlığının sonucu olan yoksulluğu derinleştirirken, yıllardır elinde tuttuğu illeri bir bir kaybediyor.

Başta ekonomi olmak üzere eğitim, sağlık, yargı ve sosyal hayata dair neredeyse her alanda ciddi tahribata neden olan AKP, halkın teveccühünü kaybetmeye devam ediyor. Özgür Özel'in, Genel Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından son yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP'nin bu yükselişi, kimi kesimler tarafından yurttaşların her geçen gün biraz daha fakirleşmesi olarak yorumlanırken, kimi kesimlere göre ise bu yükseliş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel faktörü olarak yorumlanıyor.

ORC Araştırma'nın 16-20 Ağustos 2025'te 12 ilde yurttaşlara, "Bu pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusunu yönelterek yaptığı anketin sonuçları, son dönemlerin en dikkat çeken anketlerinden biri oldu.

AKP, 2 YIL İÇİNDE BİRİNCİ OLDUĞU İLLERİ KAYBETTİ

İstanbul ve Ankara'nın da dahil edildiği anket sonuçlarına göre AKP, 2023 Genel Seçimlerinde birinci olduğu illerin büyük çoğunluğunda ikinci sıraya geriledi. CHP ise 2023 Genel Seçimlerinde ikinci olduğu birçok ilde birinciliği eline almış durumda.

AKP İSTANBUL'DA 5 PUAN KAYBETTİ

2023 Genel Seçimlerinde AKP İstanbul'da yüzde 36.06 oranında oy alarak birinci sıraya yerleşmişti. Yapılan son ankette ise AKP'nin İstanbul'da yüzde 31.7 oranına oyla 5 puan kaybettiği görüldü. CHP ise 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul'da yüzde 28.33 oranında oyla ikinci sıradaydı. Son ankette CHP'nin yüzde 31.07 oran ile birinci sırayı AKP'nin elinden aldı.

istanbul.jpg

CHP ANKARA'DA BİRİNCİ PARTİ

2023 genel seçimlerinde Ankara'da yüzde 32.53 oranında oy alarak birinci olan AKP, son ankette 30.09 oranında oyla ikinci sıraya geriledi. CHP ise 2023'te yüzde 30.56 olan oy oranını 32.5'e yükselterek birinci sıraya yerleşti.

ankara.jpg

ERDOĞAN KENDİ MEMLEKETİNDE 10 PUAN KAYBETTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de ise yaklaşık 10 puan kaybetmesi anketlerde en dikkat çeken noktalardan biri oldu. 2023 genel seçimlerinde Rize'de yüzde 53.4 oy alan AKP'nin oyu son ankette yüzde 43.9 ile yaklaşık 10 puan geriledi. 2023 genel seçimlerde Rize'de yüzde 21.46 oy alan CHP'nin ise son ankette yüzde 23.02'ye yükseldiği görüldü.

rize.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

