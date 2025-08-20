YÖK kararıyla depremzede öğrenciler yeniden belirsizlikte

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversite öğrencilerine, istemeleri halinde farklı illerdeki devlet üniversitelerinde "özel öğrenci" statüsünde eğitim görme hakkı tanımıştı. Ancak alınan kararla bu uygulamanın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla sona ereceği duyuruldu.

"ÖZEL ÖĞRENCİLİK HAKKI BİR YIL DAHA UZATILMALI"

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, konuyla ilgili YÖK'e çağrıda bulunarak öğrencilerin taleplerinin dinlenmesini istedi. Demir, "Deprem sonrası farklı illere giderek özel öğrencilik statüsüyle eğitim hayatlarına devam eden öğrencilerimiz, gittikleri şehirlerde hayatlarını yeniden kurdular. Ev tuttular, düzenlerini sağladılar, bazıları staj yapmaya başladı, bazıları işe girdi. Depremin yaraları henüz sarılmamışken bu hakkın sona ermesi, yüzlerce öğrenciyi yeniden belirsizliğe sürüklüyor. Öğrencilerimiz ve ailelerini mağdur etmeyelim, özel öğrencilik hakkı bir yıl daha uzatılmalı. Yüzlerce öğrencimizin düzenini bozmadan, ailelerini yeni bir yükün altına sokmadan bu mağduriyeti ortadan kaldırın" ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen öğrenciler de sosyal medya ve çeşitli platformlar aracılığıyla YÖK’e seslenerek, özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasını talep ediyor.