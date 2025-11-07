Yine metruk bina yine çökme: Bu kez adres Beyoğlu

Yayınlanma:
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, iki katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binanın bulunduğu sokak güvenlik önlemleri kapsamında yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Tomtom Mahallesi'ne bağlı Ordu Ağası Sokak'ta bulunan iki katlı metruk bir binada yaşandı. Binadan gelen seslerin ardından yapıda kısmi bir çökme meydana geldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu derhal belediye ekiplerine bildirdi.

istanbul-beyoglunda-metruk-binada-kism-1003707-297808.jpg

EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çökme yaşanan metruk binaya gelen ekipler, içeride ve çevrede yaptıkları incelemeler sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını tespit etti.

istanbul-beyoglunda-metruk-binada-kism-1003708-297808.jpg

istanbul-beyoglunda-metruk-binada-kism-1003716-297808.jpg

BİNANIN AKIBETİ İNCELENECEK

Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde, metruk binanın bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binanın akıbetinin, yetkili ekipler tarafından yapılacak detaylı teknik incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

