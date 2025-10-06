Yine adrese teslim kadro! YÖK'ü dinlemediler bile: Tarhana yapmış öğretim görevlisi arıyorlar!

YÖK’ün kişiye özel akademik ilanlara karşı uyarılarına karşın, üniversitelerde adrese teslim kadrolar sürüyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin ilanında “Maraş dondurması” ve “aile içi Maraş tarhanası tüketimi” gibi şartlar yer aldı.

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin akademik kadro ilanlarında mevzuata aykırı ve kişiye özel şartlara yer verilmemesi konusunda tüm yükseköğretim kurumlarını uyarmıştı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzasıyla yayımlanan ve üniversitelere gönderilen yazıda, öğretim elemanı alımlarında objektif, denetlenebilir ve eşitlikçi esaslara uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. İlanların yalnızca ilgili akademik birimin ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik olması gerektiği, adayların tez ya da çalışmalarına doğrudan atıf yapan, belirli kişileri işaret eden şartlara yer verilemeyeceği belirtilmişti.

'TARHANA VE DONDURMA' ÇALIŞMA ŞARTI ARANDI

YÖK'ün tüm uyarılarına karşın üniversitelerdeki adrese teslim kadroların önüne geçilemiyor. Bunun son örneği de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne görüldü. Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı'na alınacak Dr. Öğretim Üyesi için açılan ilanda, 'Maraş dondurması, aile içi Maraş tarhanası tüketimi' gibi çalışma şartı arandığı görüldü. İlanda, "Lisans ve lisansüstü eğitimini gıda mühendisliği alanında almış, fonksiyonel Maraş dondurması, aile içi Maraş tarhanası tüketimi ve ekzopolisakkarit üreten probiyotiklerle dondurma üretimi konularında çalışmaları olmak" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

