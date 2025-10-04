Yılların emeğine mülakat engeli: Mağdur öğretmenler atama bekliyor

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde eylem yapan Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. Artık okullarında öğrencilerine kavuşmak istediklerini söyleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir an önce konuya ilişkin çözüm bulmasını beklediklerini belirttiler.

Atanamayan öğretmenlerden MEB önünde tepki

DERECE YAPTI YİNE DE ATANAMADI

ANKA Haber Ajansı'ndan Halil Yatar'a sorunlarını anlatan mağdur öğretmenlerden Samet öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğunu söyleyerek, "2023 KPSS'de ve alanımda derece yaparak kazandım. 2024 Van'da girdiğim mülakatta 3'te 3 yapmama rağmen eğlendim. Şu anda inşaatta çalışıyorum. Bizim yerimiz inşaat veya herhangi bir iş değil. Biz öğretmeniz, okulda olmamız gerekiyor. Onun için biz hakkımızı istiyoruz, yani kazandığımız hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı alana kadar da devam edeceğiz mücadelemize” dedi.

“KUCAĞIMDA ÇOCUKLA DAHA FAZLA BURALARDA REZİL OLMAK İSTEMİYORUM”

2023 mülakat mağduru olan edebiyat öğretmeni Sümeyye öğretmen, “Bizim ailemiz bizi kolay okutmadı, biz de kolay okumadık. Şahsen ben marketlerde çalışarak okudum. Ben kucağımda çocukla, karnımda bebeğimle daha fazla buralarda rezil olmak istemiyorum. Bizim suçumuz neydi? Bizim suçumuz ben 8 aylık hamileyken Edebiyat gibi zor bir bölümden kontenjanına girmem miydi? Yoksa bizim suçumuz mülakatlarda bütün sorulara doğru cevap vermek miydi? Mülakat mağdurları öğretmenlerinin sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ŞU AN BAKAN MAHKEMELERE MÜDAHALE EDİYOR”

2023 KPSS'de psikolojik danışmanlık ve rehberlik branşına 929’uncu olan Kübra öğretmen, “Mülakata girdim, mülakatım çok iyi geçti. Ankara'da girmiştim. Benim komisyonum yuvarlama yaptı. Yanındaki komisyonlar ya da başka illerde artı beş, artı on puan verildiği için sıralama 1800'e geriledi ve kontenjan dışına çıkarıldım. Bugün 335’inci gündeyiz. Yaklaşık bir yıl oluyor. Biz her gün buraya geldik, her ay buraya geldik, yetkililerle görüştük. Ancak bizim hakkımız bize verilmedi. Her seferinde bir yere yönlendirildi... Ankara 16’ıncı İdari Mahkemesi bana yürütmeyi durdurmaya ret verdi. Benim davam bir istinafa gitti. Oradan da umudumuz yok. Şu an bakan mahkemelere müdahale ediyor. Bizim hakkımızı almamamız için müdahalede bulunuyorlar. Hakkımızı almak istiyoruz artık. Bize engel olmayın. Haklı olduğumuzu herkes biliyor. AK Partili vekillerle görüşmüştük sürecin başında. MHP'li vekillerle görüştük. Meclis'e gittik. Herkes bize dedi ki ‘Siz haklısınız, hakkınızı alacaksınız’. Bizi oyaladılar. 335’inci güne geldik. Hala burada arkadaşlarımızla beraber hakkımızı aramaya çalışıyoruz. Artık sesimizi duyun, atamamızı geri verin. Okullarımıza kavuşalım” dedi.

“KONUŞMAYA BİLE MECALİM YOK”

Ağrı’dan gelen Sulay öğretmen ise şunları kaydetti:

“18 saatlik yoldan geliyorum. Konuşmaya bile mecalim yok. Bu sene 15 bin alımda 50 kişi elendi. Evet keşke bir arkadaşımız bile elenmeseydi ama bizde 35 katı elendi. Bizim burada suçumuz neydi? Ve biz çok yorulduk. Yusuf Tekin yaptığı haksızlığı söylememek adına 50 kişi tek eledi. Ve onlar da kendi yoluna devam etti davalarını açarak. Biz davaları açtık. Benimle aynı rubriklere sahip olan 8 kişi davayı kazandı. Mesleğe başlayacak. Ama ben kaybedip davamı istinafa taşıdım. Çok yoruldum artık. Ankara'dan gelip gitmekten yoruldum. Ben şu an öğrencilerimin yanında olmalıydım. Benim Ankara'da ne işim var? Artık bu olaya bir çözüm getirsinler. Hepimizi en azından davadan atasınlar. Birilerini atarken birilerini bırakıyorlar. Biz de yorulduk bu durumdan.”